Підсумковий випуск новин за 21:00: Відповідь Кремля щодо помилування Сенцова. Стрілянина у Києві

У підсумковому випуску новин за 15 серпня станом на 21:00 – Олега Сенцова можуть помилувати, якщо він попросить про це сам: такого змісту відповідь від Кремля отримала мати політв'язня. У Києві поліція знайшла та вже затримала 2 людей, які 15 серпня влаштували бійку та відкрили стрілянину на одному з ринків міста.

Також у випуску: У Кабулі вибух: щонайменше 48 загиблих. Суд над Манафортом: наближається розв'язка. На Троєщині водій збив дитину з двома дітьми, в'їхав у трамвай і втік.