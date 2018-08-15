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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Відповідь Кремля щодо помилування Сенцова. Стрілянина у Києві

Випуск новин 93 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 15 серпня станом на 21:00 – Олега Сенцова можуть помилувати, якщо він попросить про це сам: такого змісту відповідь від Кремля отримала мати політв'язня. У Києві поліція знайшла та вже затримала 2 людей, які 15 серпня влаштували бійку та відкрили стрілянину на одному з ринків міста.

Також у випуску:

У Кабулі вибух: щонайменше 48 загиблих.

Суд над Манафортом: наближається розв'язка.

На Троєщині водій збив дитину з двома дітьми, в'їхав у трамвай і втік.

Теги: Новини Києва Випуск новин Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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