Підсумковий випуск новин за 21:00: Відповідь Кремля щодо помилування Сенцова. Стрілянина у Києві
У підсумковому випуску новин за 15 серпня станом на 21:00 – Олега Сенцова можуть помилувати, якщо він попросить про це сам: такого змісту відповідь від Кремля отримала мати політв'язня. У Києві поліція знайшла та вже затримала 2 людей, які 15 серпня влаштували бійку та відкрили стрілянину на одному з ринків міста.
Також у випуску:
У Кабулі вибух: щонайменше 48 загиблих.
Суд над Манафортом: наближається розв'язка.
На Троєщині водій збив дитину з двома дітьми, в'їхав у трамвай і втік.
Джерело: 24 канал
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