Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський в Омані. Повернення українців з Уханю

У підсумковому випуску новин за 14 лютого станом на 22:00 – в Офісі Президента заявили, що вимагають спростування від журналістів, які припустили, що Зеленський зустрічався в Омані з секретарем російського Радбезу. Україна забере своїх громадян із китайського Уханю вже наступного тижня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Також у випуску: Три міжнародні організації у співпраці з Російською радою з міжнародних справ оприлюднили свій план припинення війни в Україні, який згодом зник із сайту. В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника. В Україні запрацював онлайн-сервіс для реєстрації дітей. Уряд може заборонити українцям називати своїх дітей незвичними іменами.