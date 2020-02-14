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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський в Омані. Повернення українців з Уханю

      Випуск новин

      У підсумковому випуску новин за 14 лютого станом на 22:00 – в Офісі Президента заявили, що вимагають спростування від журналістів, які припустили, що Зеленський зустрічався в Омані з секретарем російського Радбезу. Україна забере своїх громадян із китайського Уханю вже наступного тижня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

      Також у випуску:

      Три міжнародні організації у співпраці з Російською радою з міжнародних справ оприлюднили свій план припинення війни в Україні, який згодом зник із сайту.

      В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника.

      В Україні запрацював онлайн-сервіс для реєстрації дітей.

      Уряд може заборонити українцям називати своїх дітей незвичними іменами.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського Випуск новин
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