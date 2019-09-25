Підсумковий випуск новин за 22:00: Зустріч Зеленського і Трампа. Новий начальник Нацполіції
У підсумковому випуску новин за 25 вересня станом на 22:00 – Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Нині триває її закрита частина. Кабімн призначив нового начальника Нацполіції, ним став Ігор Клименко.
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Джерело: 24 канал
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