Екскерівнику метро Києва оголосили підозру через підтоплення тунелів на синій гілці

Колишньому керівнику Київського метрополітену повідомили про підозру у службовій недбалості. Зокрема йдеться про підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями метро "Либідська" та "Деміївська".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Київської міської прокуратури. Зазначається, що через закриття станцій Київський метрополітен недоотримав доходи у сумі майже 26 мільйонів гривень.

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Екскерівника метро підозрюють в службовій недбалості

За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, не вживав заходи щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Зокрема, не було створено комісію для спеціальних обстежень метрополітену, що призвело до руйнування елементів тунелів.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів метро на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська",

– йдеться в публікації.

За результатами проведених експертиз фахівці встановили, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам та правилам.

Відомо, що лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету було завдано збитків у розмірі понад 138,5 мільйонів гривень.

Зазначимо, що повідомлення про підозру відбувалось шляхом надсилання підозри на офіційні адреси реєстрації та проживання колишнього керівника КП "Київський метрополітен", оскільки він не з'явився на заздалегідь направлені повістки про виклик,

– повідомили в прокуратурі.

Зараз правоохоронці вживають заходів для встановлення місцеперебування підозрюваного.