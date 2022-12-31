Підтримати людей у скруті: працівники McDonald's постачають продукти по всій країні

З 24 лютого компанія McDonald's підтримує нашу країну та українців, що опинились у скруті. Попри закриття ресторанів, їхні працівники з першого дня стали волонтерами та, користуючись професійним досвідом, організували та реалізували низку програм з допомоги нашим громадянам. Зокрема, власноруч закуповували і збирали продуктові набори по різних куточках країни.

Допомога родинам військовополонених

Оксана з двома дітьми та чоловіком – жителі села Виноградівка у Баштанському районі Миколаївської області. Каже, раніше на життя не жалілися, мали з чоловіком роботу і на все вистачало. Проте, після 24 лютого все змінилось: чоловік пішов захищати країну, а в березні їхнє село опинилось в окупації російських військових. Жінка розповідає, що ці два тижні пам'ятатиме до кінця життя. Окупанти трощили все, що бачили, вибивали двері, заходили в домівки й шукали чоловіків. Оксана не розповіла, що чоловік – військовий, тому її оселю залишили. Проте, вже у квітні вона отримала сумну звістку – чоловік потрапив у полон. Каже, що відтоді немає жодної звістки про нього.

Волонтери McDonald's допомагають українським сім'ям, які опинились у скруті: дивіться відео

Останній зв'язок з ним був 9 квітня. З того моменту жодної звістки. Ми не знаємо де він, як він, що він, чи живий він взагалі,

– розповідає Оксана.

Жодних виплат жінка не отримує, а ціни в магазинах тільки зростають, тому каже, що підтримка волонтерів нині вкрай потрібна. Від компанії McDonald's вона отримала продуктовий набір з провізією першої необхідності. Продуктів з нього вистачить для її родини приблизно на 5 – 6 днів.

"Дякую всій команді McDonald's за особливу увагу і що не забувають наших хлопців, і не забувають їхні сім'ї, як телефонують і надають дійсно допомогу. Велика подяка!" – каже Оксана.



Фото Оксани з донькою

Оксана та її родина отримали 150-тисячний продуктовий набір. Волонтери McDonald's разом з "Фундацією Дім Рональда Макдональда" за ці 10 місяців зібрали і доставили вже навіть понад 150 тисяч таких наборів. Такі ж пакунки отримали й інші родини військовополонених у Миколаївській та Херсонській областях. Зокрема й Ірина, чоловік якої також у квітні потрапив в полон під Маріуполем.



Продуктовий набір, який доставляють працівники McDonald's

Мій чоловік у полоні з 9 квітня, його взяли під Маріуполем. Дуже дякую усій команді за підтримку, гуманітарна допомога дуже хороша,

– розповідає Ірина.

Допомога усім, хто потребує

Компанія McDonald's підтримує країну та українців через благодійні програми від початку повномасштабного вторгнення. У тому числі на деокупованих територіях та у прифронтових зонах. Багатодітні родини, переселенці із прифронтових та окупованих територій та, зрештою, усі, хто потребують підтримки та уваги, отримували допомогу від волонтерів McDonald's майже в кожному регіоні України. Однією з таких стала сім'я Наталії Ковальової. Разом з двома дітьми вона була вимушена виїхати з рідного Сєвєродонецька. Жінка розповідає, що від початку воєнних дій вони переховувались у школі. Проте одного дня вони прокинулись від того, що у їхнє сховище потрапили снаряди:

Приблизно о 5 ранку ми прокинулись від того, що осипається стіна, три снаряди потрапили в школу. В цей день я дізналась про відкриття зеленого коридору і вирішила тікати,

– згадує Наталія.

До евакуаційного поїзда родина діставалась під постійними обстрілами, далі були 28 годин у дорозі до Львова. А потім вони переїхали до Вишгорода, аби практично з нуля будувати нове життя.



Фото Наталі з донькою

Продуктовий набір від McDonald's отримала і родина Ніни з Харкова. До війни вона мешкала на Північній Салтівці, тому каже, що всі жахи війни відчула з перших днів:

Я жила окремо від дітей. Мій будинок крайній, тож одразу почалось по повній програмі. Довелося взяти кота і піти до дітей. Там сиділи до 5-го березня, чекали на диво. А потім прилетіло у двір. Ми поспіхом похапали дітей, тварин, і поїхали до друзів у селища Високий,

– згадує пані Ніна.

Жінка розповідає, що стало дуже складно, адже грошей не вистачає і нема впевненості у завтрашньому дні. Разом з родиною мріє повернутись додому, але розуміє, що нема куди. Тому підтримка від волонтерів нині потрібна як ніколи.

Організація та реалізація проєкту

Реалізувати програму з підтримки українців вдалося завдяки працівникам МакДональдз, які долучилися як волонтери до проєктів "Фундації Дім Рональда Макдональда". Від початку проєкт очолили працівники відділу постачання, що налагодили логістику. А пакування організували за принципом роботи ресторану McDonald’s.

На виробництві облаштували дві лінії, де кожен стоїть на своєму місці, знає свою частину роботи і вкладає в пакет частину продукції. Подібним чином готується і бургер, тільки складається з інгредієнтів. Всі пакети формують швидко, адже волонтери працюють як злагоджений механізм. Також працівники компанії проводять перемовини з постачальниками та фондами. Від першого дня повномасштабного вторгнення до проєкту долучилось понад 500 працівників мережі. Всі вони працюють коштом свого вільного часу. Бо кожен розуміє необхідність допомагати один одному і за можливості підтримувати тих українців, які найбільше потребують турботи.

Як отримати допомогу?

З питання видачі гуманітарної допомоги Фундація працює із благодійними організаціями. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті і залишити там свої контактні дані. Доставкою займаються як самі фонди, так і волонтери McDonald’s. За час дії програми допомогу надано на понад 500 заявок від благодійних організацій.

Крім гуманітарної допомоги людям, McDonald’s разом із "Фундацією Рональда Макдональда" займається й низкою інших благодійних проєктів. Зокрема, попри війну, вони продовжують закуповувати медичне обладнання для лікарень, таке як життєво важливі ВАК-апарати для лікування мінно-вибухових ран тощо.