Психологічна стійкість як зброя: НАТО розширює підтримку українських військових

НАТО продовжує реалізовувати програму психологічної підтримки для українських військових. Завершився другий цикл тренінгів, до яких доєднались майже 1 500 військовослужбовців.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Цивільні навички у війську: як підрозділи інтегрують ресурси мобілізованих

Як НАТО забезпечує психологічну стійкість ЗСУ?

НАТО реалізовує проєкт щодо зміцнення психологічної стійкості українських військових. Зазначається, що така допомога важлива в умовах інтенсивних боїв проти Росії та впливає на ефективність Збройних Сил України.

Психологічна підтримка та відновлення боєздатності ЗСУ реалізується у рамках Комплексного пакета допомоги Україні.

Як повідомили в Генштабі, нещодавно завершився другий цикл поточного етапу проєкту. З жовтня по грудень 2025 року відбулося 48 тренінгів, у яких взяли участь близько 1 500 бійців різних категорій.

Важливою особливістю проєкту є тісна співпраця команди психологів, яка залучена до проведення навчальних заходів, з офіцерами структур психологічної підтримки персоналу,

– йдеться в повідомленні.

Проведення тренінгів для військових / Фото Генштабу ЗСУ

В Генштабі запевняють, що такий формат дозволяє враховувати специфіку служби, оперативно реагувати на потреби військових частин та адаптувати заходи індивідуально під військових.

Зазначається, що координує роботу Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ, а виконавчим партнером виступає ГО "Ліга офіцерів".