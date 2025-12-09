Як насправді відбувається рекрутинг у військо сьогодні, які підходи варто змінити та як обрати підрозділ, де ваші навички точно інтегрують ефективно – розповідаю в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Виклики, що постають перед мобілізованими сьогодні

За даними дослідження за лютий 2025 року, 34,2 % українців заявили, що готові до добровільної мобілізації за умови нової моделі служби. Ця статистика яскраво підсвічує ключовий бар'єр людей доєднатися до війська, а саме – недостатньо прозорий процес рекрутингу.

Страх потрапити у підрозділ, що не враховуватиме цивільний досвід, навички та побажання людини є одним із головних перешкод для цивільних, щоб доєднатись до лав захисників. Це природно, адже ще на початку повномасштабного вторгнення система рекрутингу дійсно була недосконалою.

Ключовою причиною такої ситуації слугувала потреба у виконанні завдань тут і зараз. У 2022 році потрібно було швидко приймати рішення, адже кількість витрачених хвилин на прийняття рішень можна було прирівняти до кількості втрачених життів і територій.

Проте з часом суспільний шок пройшов, і на сьогодні до цього почали підходити більш компетентно. Саме тому впровадження нової, прозорої та орієнтованої на цивільні спеціальності моделі рекрутингу є необхідністю, яка вже починає поступово вибудовуватись. Лише гарантуючи громадянам ефективне використання їхніх ресурсів, держава зможе не лише залучити, але й максимально розкрити потенціал тих 34,2% українців, які вже готові стати на захист країни на нових, зрозумілих умовах.

Цивільні навички як стратегічний ресурс війська сьогодні

Кількісна перевага ворога – у засобах, озброєнні та людях – створює для України потребу вести асиметричну війну. Через це питання якісного використання людського потенціалу особливо гостре сьогодні, тож його важливо реалізовувати повною мірою.

Зокрема, потрібно якісно використовувати цивільні навички кожної людини – ті, які вона набуває в цивільному житті, зокрема життєвий та професійний досвід, який отримує. У сучасному війську вже відбуваються зрушення у цьому питанні – перебудовуються механізми, змінюються підходи. До прикладу, на сьогодні армія:

прислуховується до цивільних. Традиційно командування завжди було ключовим центром прийняття рішень. Нині ця роль нікуди не зникла, проте з'явився простір для делегування та довіри. Відбулася яскрава зміна у мисленні поколінь щодо певних ситуацій. Я вважаю, що на сьогодні це один із ключових проривів армії, що дозволяє їй бути більш результативною;

Традиційно командування завжди було ключовим центром прийняття рішень. Нині ця роль нікуди не зникла, проте з'явився простір для делегування та довіри. Відбулася яскрава зміна у мисленні поколінь щодо певних ситуацій. Я вважаю, що на сьогодні це один із ключових проривів армії, що дозволяє їй бути більш результативною; надає варіативність та стає більш адаптивною. У війську вже спостерігаються певні зрушення у залученні нових людей. До прикладу, ініціатива "Контракт 18 – 24" є одним із прикладів того, як військо намагається залучати людей з погляду не примусу, а заохочення. У внутрішній парадигмі підрозділів це також спостерігається: у "Тайфун" ми неодноразово наголошуємо на тому, щоб командири підрозділів, бойових груп, екіпажів звертали увагу на своїх підлеглих, комунікували з ними, щоб точно розуміти, що потрібно людям, аби розкрити їхній потенціал;

У війську вже спостерігаються певні зрушення у залученні нових людей. До прикладу, ініціатива "Контракт 18 – 24" є одним із прикладів того, як військо намагається залучати людей з погляду не примусу, а заохочення. У внутрішній парадигмі підрозділів це також спостерігається: у "Тайфун" ми неодноразово наголошуємо на тому, щоб командири підрозділів, бойових груп, екіпажів звертали увагу на своїх підлеглих, комунікували з ними, щоб точно розуміти, що потрібно людям, аби розкрити їхній потенціал; будує професійний найм. У багатьох бригадах сьогодні відкриті рекрутингові центри, де працюють профільні спеціалісти із найму людей. Саме вони аналізують анкети та проводять співбесіди, на яких і обговорюють цивільний досвід, відповідно до якого підбирають релевантну посаду. Так створюється окремий механізм, що дозволяє ефективно залучати людей до війська та використати їхні ресурси та навички по максимуму.

З погляду армії, багато навичок цивільних можуть бути надзвичайно цінними для підвищення ефективності підрозділів. Проте самі кандидати часто мають хибне уявлення про свою корисність і вважають свої навички "недостатньо військовими" або не релевантними для служби. Вони сумніваються, чи зможуть бути корисними у бойових завданнях.

Проте насправді все відбувається в протилежному напрямку – навіть найбільш неочевидні навички можуть бути корисними. До прикладу: у війську корисною є здібність до геймінгу, особливо якщо говорити про підрозділи, що працюють з безпілотними системами. Ця навичка допомагає швидко освоювати симулятори польотів, відпрацьовувати точність керування дронами, прогнозувати траєкторії руху та приймати рішення у стресових ситуаціях.

Друга, і також неочевидна навичка – продажі та закупівлі. Люди із відповідним досвідом вміють якісно комунікувати, переконувати співрозмовника тощо.

Наступний пункт, який також варто виділити – вміння працювати з контентом. Людей у команду ми залучаємо в першу чергу з допомогою комунікації з суспільством. Ми активно використовуємо соцмережі, ЗМІ – так ми залучаємо ресурси, і, в першу чергу ті, які є найціннішими – людські.

Технічний бекграунд цивільних також виявляється надзвичайно релевантним. Людина, яка раніше лагодила автомобілі, може швидко адаптуватися до ремонту військової техніки – наприклад, танків чи БпЛА.

І останнє – максимально неочевидними є вміння викладача або інструктора. Навчити дитину – об'єктивно простіше, аніж дорослого, адже діти більш схильні до швидкого отримання знань. Дорослі ж, як правило, здебільшого не хочуть вчитися.

Як обрати релевантний до ваших навичок підрозділ?

Часто люди звертаються до безпосередньо підрозділів уже тоді, коли опинилися в ТЦК або навіть коли їх вже везуть на полігон. Якщо ж ви хочете самостійно управляти процесом, а не навпаки, то це рішення потрібно приймати зважено, по своїй волі.

Ухилятися від мобілізації – означає грати в лотерею. Думати: "А чи пронесе?", – не найкращий варіант. До прикладу, є багато шансів працювати на військо в тилу – стати волонтером, піти в компанію, де бронюють працівників, тощо. Потрібно бути свідомими та не чекати, поки процес стане неконтрольованим. Тому, щоб завчасно підготуватися та нарешті знайти той самий "метч", я б радив наступне.

1. Спілкуйтеся. Приходьте на вишколи, які проводить цей підрозділ, говоріть із військовими, що служать там. Ці люди – ті, з ким ви будете жити, разом реалізовувати бойові завдання, запускати БпЛА. Важливо відчути, чи це дійсно ваші люди – чи схожі у вас погляди та цінності, чи комфортно вам з ними.

2. Не соромтесь ставити питання. Під час спілкування з рекрутером підрозділу важливо повністю дізнатися усі нюанси, що вас тривожать. Так, часто ці питання можуть бути незручними, проте важливо пам'ятати, що від цього залежить ваше майбутнє. Рекрутер – та зацікавлена особа, якій важливо максимально якісно все розповісти та якнайбільше людей взяти у команду.

У "Тайфуні" ми робимо все так, щоб на всіх етапах це підтверджувалося практичним досвідом. Люди розуміли, що наша обіцянка дорівнює дії. Відповідно, цього ми вимагаємо від всіх членів команди. Адже це ті люди, з якими ти йдеш захищати країну, які не втечуть на полі бою, та зроблять все, щоб тебе прикрити.

3. Також останнє і ключове – приймайте рішення комплексно. Не орієнтуйтеся виключно на перше враження. Досліджуйте, вивчайте, порівнюйте, і врешті оберіть те місце, де буде найбільш комфортно.

Пам'ятайте: військова служба – це не лише наказ, а й щоденна командна робота. Ваш "метч" із підрозділом, його командиром та побратимами, є основою як для вашої психологічної стійкості, так і для бойової ефективності.

Приділіть час рекрутингу та спілкуванню. Це дозволить вам не просто віддати обов'язок, а служити там, де ваші цінності та навички принесуть максимальну користь, і де ви почуватиметесь у безпеці та серед "своїх".