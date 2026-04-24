Відомі результати уражень "Атлант Аеро" у Таганрозі та сторожового корабля ФСБ

Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та знижувати його бойовий потенціал. Нещодавно Сили оборони уразили підприємство, яке виготовляє дрони "Молнія", а також сторожовий корабель в окупованому Криму.

Генштаб уточнив результати нещодавніх атак. Наскільки серйозні ураження військового підприємства і корабля? 19 квітня Україна вдарила власними крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро". Внаслідок цього підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства. "Атлант Аеро" розташований у Таганрозі. Він здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон". 22 квітня українці атакували патрульний сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ Росії проєкту 22460 у Севастополі. Підтверджено пошкодження бойової рубки. Останні влучні удари України по окупантах Українські безпілотники двічі атакували НПЗ у російському Туапсе, після чого підприємство майже повністю зупинило роботу на невизначений термін. За інформацією Reuters, удари дронів 16 та 20 квітня завдали серйозних пошкоджень портовій інфраструктурі, через яку здійснювалося відвантаження продукції заводу. Також зайнялися резервуари з нафтопродуктами.

Туапсинський НПЗ здатний переробляти до 12 мільйонів тонн нафти на рік, або близько 240 тисяч барелів на добу. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, мазут і вакуумний газойль, а значна частина його продукції йшла на експорт.