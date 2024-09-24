Підвищена небезпека: на Черкащині чули вибух

У ніч проти 24 вересня у Черкаській області пролунав вибух. Перед цим в ОВА попереджали про підвищену небезпеку на тлі російської атаки "Шахедами".

Вибух у регіоні чули за кілька хвилин до 4:00. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що працює ППО.

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Перед цим у Повітряних силах попереджали про низку дронів у різних частинах України. Зокрема – про БпЛА на півдні Черкащини, що летітли на захід та на схід, а також про БпЛА у центральній частині Черкащини – у напрямку Черкас із заходу.