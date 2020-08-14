За два місяці до місцевих виборів і в розпал другої хвилі кризи через COVID-19 у президента раптом вирішили підвищити мінімальну заробітну плату. Навіть ініціювали позачергове засідання Верховної Ради.

Народні депутати на тиждень раніше повернуться в сесійну залу, аби проголосувати за підвищення мінімальної заробітної плати. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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"В цьому році, як ми обіцяли, підвищення буде. Я впевнений, що депутати проголосують. До мінімалки у нас прив'язані, по-перше, всі бюджетники – вчителі, медики, пенсіонери", – заявив Президент України Володимир Зеленський.

В президентському законопроєкті заплановано 3 етапи:

► Перше покрашення українці мають відчути вже у вересні 2020 року – мінімалка зросте на 300 гривень і становитиме 5 тисяч.

► З 1 січня 2021 року збільшиться ще на 1 тисячу.

► А третє підвищення заплановано на липень 2021 року – до 6,5 тисяч.

На власній кишені підвищення відчують бюджетники, яких в країні кілька мільйонів. Крім того, підкреслюють у Мінфіні, зростання мінімалки збільшить надходження у Пенсійний фонд і місцеві бюджети.

Чесний бізнес, який сплачує податки з набагато вищих зарплат, додаткового навантаження не відчує. Стогнатиме лише "сірий", який платить податки з мінімалки, а решту видає в конвертах. Про це повідомив міністр Сергій Марченко. Проте економічні експерти, зокрема і попередники міністра, переконують, що підприємцям, які щойно вийшли з карантину, точно буде непереливки.

У нас коронакриза. В нас був карантин, який вдарив по малому та середньому бізнесу. Уряд в цей момент не підтримав бізнес. Програму підтримку так і не зумів запровадити. Зверху до гори його фактично обкладуть додатковими податками. Тому що мова йде саме про це,

– пояснив колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта.

Тієї ж думки самі підприємці. Кажуть, отримавши кілька зайвих мільярдів зараз, держава просто недоотримає податки в майбутньому. Бо ще більше бізнесу може піти в тінь, аби хоч трохи зменшити витрати. Деякі можуть скоротити виробництво та звільнити людей.

Уряд та "Слуги народу" в один голос заспокоюють, що всі ризики прорахували. І стверджують, що поступове підвищення мінімальної заробітної плати лише укріпить економіку.

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За депутатами поки що залишається останнє слово. Саме вони 25 серпня 2020 року мають вирішити, чи збільшиться мінімалка. І чи відчують українці напередодні місцевих виборів початок кінця епохи бідності.