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      Підвищення екологічного податку дестабілізує роботу бізнесу, – Колесніков

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      Екоподаток
      Екоподаток / kminform.net

      Ініціатива 25-кратного підвищення екологічного податку дестабілізує роботу підприємств і негативно вплине на бізнес-клімат в Україні.

      До кінця року більшість підприємств вже затвердили бізнес-плани на 2019 рік, а чергові законодавчі зміни змусять їх повністю переглянути свій фінансовий баланс. Таку думку висловив народний депутат, член Комітету з питань екологічної політики Дмитро Колесніков під час круглого столу 21 листопада на форумі Innovation market.

      "Бізнесу потрібні чіткі правила гри. Якщо завтра у Верховній Раді буде розглядатися бюджет наступного року, перед ним повинні бути розглянуті зміни до податкового та бюджетного кодексу. Якщо запитати представників підприємств, вони можуть сказати, що бізнес-план на 2019 рік у них був зверстаний ще влітку. А зараз, після підвищення до неймовірних розмірів податкового навантаження для підприємств, можна цей бізнес-план викинути у смітник", сказав Д. Колесніков.

      На думку нардепа, існуюча система розподілу екологічного податку неефективна і повинна бути переглянута. "Якщо говорити про те, чи правильно витрачається екологічний податок, що надходить до державного бюджету, то я вам скажу ні, неефективно, нецільового. Ось ці 45% (частка від загальної суми сплаченого підприємствами податку, що надходить до держбюджету ред.), були збільшені тільки цього року. Минулого року було 20% до держбюджету, 55% – в обласний і 25% залишалося муніципальним бюджетам. Зараз 45% йде безпосередньо в загальний фонд. Я наполягав при прийнятті бюджету, щоб ми сформували спецфонд, тоді ми можемо це все проконтролювати. А загальний фонд це як м'ясорубка. Що там на виході?",  зазначив Д. Колесніков.

      Він також нагадав, що екологічний комітет розробив законопроект, що передбачає збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок перерозподілу надходжень від екологічного податку. У цей проект також включена рентна плата.

      Теги: Екологія Податки Податковий кодекс Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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