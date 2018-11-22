Підвищення екологічного податку дестабілізує роботу бізнесу, – Колесніков

Ініціатива 25-кратного підвищення екологічного податку дестабілізує роботу підприємств і негативно вплине на бізнес-клімат в Україні.

До кінця року більшість підприємств вже затвердили бізнес-плани на 2019 рік, а чергові законодавчі зміни змусять їх повністю переглянути свій фінансовий баланс. Таку думку висловив народний депутат, член Комітету з питань екологічної політики Дмитро Колесніков під час круглого столу 21 листопада на форумі Innovation market.



"Бізнесу потрібні чіткі правила гри. Якщо завтра у Верховній Раді буде розглядатися бюджет наступного року, перед ним повинні бути розглянуті зміни до податкового та бюджетного кодексу. Якщо запитати представників підприємств, вони можуть сказати, що бізнес-план на 2019 рік у них був зверстаний ще влітку. А зараз, після підвищення до неймовірних розмірів податкового навантаження для підприємств, можна цей бізнес-план викинути у смітник", – сказав Д. Колесніков.

На думку нардепа, існуюча система розподілу екологічного податку неефективна і повинна бути переглянута. "Якщо говорити про те, чи правильно витрачається екологічний податок, що надходить до державного бюджету, то я вам скажу – ні, неефективно, нецільового. Ось ці 45% (частка від загальної суми сплаченого підприємствами податку, що надходить до держбюджету – ред.), були збільшені тільки цього року. Минулого року було 20% до держбюджету, 55% – в обласний і 25% залишалося муніципальним бюджетам. Зараз 45% йде безпосередньо в загальний фонд. Я наполягав при прийнятті бюджету, щоб ми сформували спецфонд, тоді ми можемо це все проконтролювати. А загальний фонд – це як м'ясорубка. Що там на виході?", – зазначив Д. Колесніков.



Він також нагадав, що екологічний комітет розробив законопроект, що передбачає збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок перерозподілу надходжень від екологічного податку. У цей проект також включена рентна плата.