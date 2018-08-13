Підвищення тарифів і відсутність інвестицій на УЗ обійшлося бізнесу в 19 млрд грн

Невиконання плану капітальних інвестицій і безпідставне підвищення залізничних тарифів і вартості використання вагонів "Укрзалізниці" коштувало української промисловості тільки за період з листопада 2017 року по липень 2018 року майже 19 млрд грн додатково.

Про це йдеться в листі керівників профільних промислових асоціацій направленому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кістіону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі "Укрзалізниці" Євгену Кравцову, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

Промисловці відзначають, що за останній рік бізнес вже відчув негативні наслідки підвищення вартості вантажних залізничних перевезень. Так, з 31 жовтня тарифи на вантажоперевезення були підвищені на 15%, що збільшило витрати вантажовідправників на 6,5 млрд грн в рік. А з 19 лютого була змінена процедура визначення плати за використання власних вагонів "Укрзалізниці", що призвело до різкого зростання цін і збільшення витрат бізнесу ще на 6,5 млрд грн в рік. Тобто за останні 8 місяців загальні витрати вантажовідправників виросли на 30-35%.

"Але, як виявилося, для державного монополіста цього було мало, і з 28 липня 2018 року вводяться в дію нові ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ "Укрзалізниця" і плати за використання вагонами перевізника за межами України, за рахунок чого вантажовідправників очікують непередбачувані додаткові витрати в розмірі ще майже 1,3 млрд грн на рік", – йдеться в листі.

Представники асоціацій назвали оприлюднення Мінінфраструктури проекту наказу "Про внесення змін до коефіцієнтів які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ним послуги щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів" прикладом зневажливого ставлення до вітчизняних вантажовідправників.

"Якщо зазначений наказ набуде чинності, то протягом 2018 року, з урахуванням збільшення вартості користування власними вагонами ПАТ "Укрзалізниця", і запропонованого проектом Наказу дворазового збільшення вартості перевезень порожніх вагонів, загальний тариф на перевезення у вагонах державного монополіста для 1-го тарифного класу виросте більш ніж на 25%, а вартість перевезення у власних вагонах 1-го тарифного класу на 18-22%. В цілому запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5 млрд грн на рік, що знову додатковим вантажем ляже на плечі провідних українських товаровиробників", – підкреслюється в документі.

У той же час в асоціаціях вказали, що не дивлячись на підвищення з/д тарифів і плати за користування вагонами "Укрзалізиці" дефіцит локомотивів за різними оцінками становить від 130 до 150 одиниць, що набагато гірше за показники 2017 року. Терміни доставки вантажів збільшені в середньому з 7,8 до 8,9 доби, а за деякими напрямками (особливо на Львівській залізниці), "запізнення" збільшуються на 3-4 доби.

На думку представників вітчизняної промисловості, інвестиційна діяльність "Укрзалізниці" залишає бажати кращого. Так, за 5 місяців 2018 року освоєно лише 39,6% запланованих на цей період інвестицій (план – 11,2 млрд грн, факт – 4,4 млрд грн).

"Ми вважаємо, що пропозиція ПАТ "Укрзалізниця" щодо уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів є нічим іншим як черговим прихованим підвищенням вартості перевезень. Вищевказане підвищення повністю ляже на вітчизняних виробників – користувачів залізничними послугами, в першу чергу, на підприємства аграрної, гірничо-металургійної та вугільної галузі, що особливо критично в умовах дефіциту власних енергетичних ресурсів в Україні. Наприклад, вартість перевезення енергетичного вугілля зросте більш ніж на 600 млн грн без ПДВ. Відзначаємо, що в умовах ринку є неприпустимим одномоментне підвищення тарифів в два рази! Це відкрите зловживання монопольним становищем чим і користується ПАТ "Укрзалізниця", – йдеться в листі.

Представники промисловості звернулися до прем'єр-міністра з проханням підтримати позицію позицію провідних вітчизняних галузей промисловості щодо введення мораторію на підвищення вартості залізничних перевезень до моменту створення державного регулятора (НКРТ), а також необхідності затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на залізничні перевезення.

Крім того, керівники промислових асоціацій просять В.ГРОЙСМАНА дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".