У мережі писали, що у Буковелі загорівся підйомник: у ДСНС пояснили, що сталося насправді

7 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергетичні об'єкти у західних областях України. Вперше відключення світла дісталися Буковелю.

У мережі писали про те, що над Буковелем уночі кружляли "Шахеди", а вдень на кілька хвилин курорт занурився у блекаут. Там вперше вимкнули світло та довелося переходити на генератори, передає 24 Канал.

Дивіться також Не думав, що мене поховали, – Назар Далецький, який повернувся з російського полону

️Що відомо про начебто займання підйомника у Буковелі?

Також телеграм-канали повідомляють, що у Буковелі учора задимівся підйомник. Мережею поширюють відповідне відео.

Підйомник горить у Буковелі: дивіться відео

Зазначається, що займання могло статися через перебої з електропостачанням.

Зверніть увагу! У коментарі 24 Каналу в ДСНС Прикарпаття спростували інформацію про пожежу. Там підтвердили, що отримали повідомлення про займання 7 лютого о 15:40, але інформація про пожежу не підтвердилася. Попередньо, внаслідок функціонування елетрогенератора відбулося задимлення.

Нагадаємо, що Буковель розташований в Івано-Франківській області. У ніч проти 7 лютого регіон зазнав масованого обстрілу. Туди летіли і дрони, і ракети різних типів. Найбільше постраждав Бурштин. Там ворог уразив Бурштинську ТЕС. Через серйозні пошкодження електростанція зупинила роботу – місто залишилося без світла та води.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?