Перший такий проєкт у світі: у Харкові будують унікальний підземний онкоцентр

У Харкові тривають роботи з будівництва підземного онкоцентру площею 3000 метрів квадратних. Мовиться про сучасну медичну клініку, в якій будуть операційні, відділення нейрохірургії, малоінвазивних втручань та багато інших. І все це розмістять під землею, буквально у бункері.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, щодо будівництва лікарні ширилось чимало інформації. Дехто говорив про недоцільність зводити медзаклад у близькості до кордону, втім з огляду на кількість хворих, це рішення необхідне.

Унікальний проєкт, якому немає аналогів

На жаль, кількість онкологічно хворих у регіоні зростає. До того ж на Харківщину переїхала велика кількість людей з окупованих територій. Тому цей проєкт вважають необхідним на рівні держави.

Варто зауважити, що вперше в історії онкологічні процедури проводитимуть буквально в бункері. Добудувати підземну частину хочуть вже в серпні 2027 року, потім після неї буде наземна частина.

"Наші приміщення вже давно не відповідають сучасним вимогам. Наприклад, деякі будівлі збудовані у 1935 році. А це стосується і сучасного обладнання, і комфортного розміщення пацієнтів, і розвитку багатьох підрозділів, які ми хотіли б мати у структурі онкоцентру. Наприклад, це онкологічна нейрохірургія, відділення малоінвазивних втручань, імуногістохімії, гематологічні процедури, які пов'язані з пересадкою кісткового мозку", – розповів директор Харківського обласного центру онкології Віктор Лихман.

У Харкові будують підземний онкоцентр: дивіться відео

Будівництво нового онкоцентру, попри складний час, є актуальним і дуже потрібним нашим хворим, які не можуть просто чекати. Вони не можуть поїхати в інші регіони та шукати інше місце для лікування.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що це дуже складний проєкт, адже мовиться саме про підземну лікарню. Проєктуванням підземних лікарень в Україні ще не займався ніхто.

Він пояснив, що з одного боку це як бомбосховище, захисна споруда, яка відповідає всім вимогам. З іншого – під час будівництва треба було враховувати підземну вентиляцію, автономність водопостачання, електропостачання.

Це буде унікальний, напевно, перший, у світі проєкт, де ми будемо розташовувати такого рівня діагностику в бомбосховищі, у 100-кілометровій зоні від лінії бойових дій,

– додав Олег Синєгубов.

Керівник проєкту будівництва підземного онкоцентру Олег Малик наголосив, що підземні споруди потрібні, бо це єдине місце, де можна сховатися, перечекати тривогу, тим паче що ця споруда розрахована на великі навантаження, на прямі попадання дронів і деяких ракет. Вона є найбезпечнішим місцем у період влучання.

Підсумовуючи, варто додати три факти про майбутню лікарню: вона буде укриттям на 1100 людей, у ній буде близько пів тисячі ліжок і вона матиме здатність пережити прямі влучання. Для цього будують унікальний залізобетонний щит із сотень тонн металу.