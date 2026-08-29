Три дні під вогнем: піхотинці вивели цивільних з-під обстрілів

Бійці 141-ї окремої механізованої бригади допомогли евакуювати двох жителів Донецької області, які залишилися самі у майже повністю зруйнованому селі. Їх помітили оператори дронів, а піхотинці супроводжували цивільних.

Про це 24 Каналу розповів штаб-сержант відділення комунікацій 141-ї окремої механізованої бригади Ярома, зауваживши, що місцеві могли жити у цьому селі ще до війни. Але з 2023 року тут не було електрики, води, ніякої інфраструктури.

Як під вогнем виводили двох мешканців Донеччини

Піхотинці бригади вирішили допомогти місцевим вибратися з небезпечної зони, де майже нікого не залишилося. З 20 людей – там було лише двоє. І, як вони сказали військовим – всіх інших вони вже поховали.

Коли артилерія вдарила по їхньому будинку й повністю його знищила, люди зробили знак SOS і написали "допоможіть" на дорозі. Це побачили оператори БпЛА 141-ї бригади й доповіли командуванню. Тоді вирішили, що троє піхотинців вийдуть, по дорозі підберуть цивільних і вивезуть.

Їм знадобилося близько трьох днів, щоб повернутися. Це було 15 кілометрів, їх можна було б пройти значно швидше, якби не FPV. Але через FPV ці 15 кілометрів зайняли три дні,

– пригадав Ярома.

Росіянам байдуже, цивільні це чи ні, вони все одно намагалися в них поцілити. Окупанти просто бачать щось рухоме й хочуть це знищити.

"У цьому конкретному випадку вони йшли 15 кілометрів три дні, викидаючи речі, бо спочатку взяли забагато і зрозуміли, що треба брати лише найнеобхідніше. Так було врятовано два життя і собаку. На відео чітко видно, що вона теж йшла з ними. Думаю, з собакою буде все добре", – розповів військовий.

Як піхотинці евакуювали цивільних: дивіться відео

Піхотинці, які допомагали цивільним – справжні Герої. Зрозуміло, що вони виснажені, адже на тих позиціях були не один день. І пройти самому цей шлях, відповідаючи при цьому ще й за цивільних – непростий виклик. На щастя, все закінчилося добре.

Ярома наголосив, що заради цього працювала вся команда, зокрема оператори дронів, які спостерігали й попереджали про небезпеку. Зрозуміло, що українські військові завжди готові допомогти цивільним, якщо для цього є можливість. Так само на фронті підрозділи допомагають одні одним. Адже на війні підтримка та взаємодія є надзвичайно важливими.