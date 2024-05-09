FPV-дроном доставили 105 кг провіанту: морпіхи показали, як застосовують дрони на фронті

На фронті ФПВ-дрони ефективно вражають ворожі цілі. Однак, це не єдина їх перевага, вони можуть рятувати життя наших бійців.

Про це розповіли хлопці і з роти ударних БПЛА 37 ОБрМП у новому відео проєкту "Український Свідок". Військові показали снаряди, якими вони знищують росіян, а також розповіли про гуманітарні місії дронів на фронті.

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У кадрі – пілоти Олександр із позивним "Жулік" та Андрій із позивним "Лімбо", командир роти Олександр із позивним "Easy" та головний сержант Кирило із позивним "Фотограф".

Які боєприпаси використовують

"У своїй роботі ми використовуємо суббоєприпаси від РСЗВ (реактивна система залпового вогню) “Ураган", – розповідає "Easy".

За словами військового, ці суббоєприпаси прилітають не тільки по наших позиціях, а й по мирному населенню. І оскільки деякі з них не вибухають, наші сапери їх дістають та розбирають, а потім ці "подарунки" летять назад до ворога.

"Жулік" розповів про снаряди від мінометів, якими він та його підрозділ нищать окупантів.

"Осколкові міни можна використовувати для скидів. Їх ми також пристосовуємо для своєї роботи – 120 мм, осколкові міни калібру 69 мм тощо", – уточнив Олесксандр із позивним "Жулік".



Військові розповіли про універсальність ФПВ-дронів / Фото проєкту "Український свідок"

Універсальність FPV-дронів на полі бою

У чому полягає універсальність цих дронів, пояснив командир роти Олександр. За його словами, вартість одного пристрою складає 450 – 500 доларів.

"І попри основну функцію дронів – вражати цілі противника, вони ще й здатні рятувати життя", – наголосив "Easy".

Дрони можуть робити дорозвідку та доставляти гуманітарні вантажі.



Осколковий боєприпас, який вражатиме ворога / Фото проєкту "Український свідок"

FPV-дроном доставили 105 кг провіанту

Боєць роти Сергій із позивним "Бока" з допомогою ФПВ-дрона за один день доставив 105 кілограмів провізії.

"Він зробив 71 виліт. А ще були бойові, під час яких "Бока" вразив 8 цілей", – розповідає "Жулік".

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Українські військові переконані, що дрони надважливі в умовах сучасної війни / Фото прєкту "Український свідок"

До слова, водій екіпажу Олексій із позивним "Професор" розповів, як опинився на фронті.

"Я чув ці історії, коли насильно садять в машину та везуть до ТЦК. На вулиці до мене підійшла людина у формі і я сказав: мій час прийшов. Сваритися я не буду. Я маю повагу до військової форми", – пригадав Олексій.

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