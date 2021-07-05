Поглинання Китаєм очевидне, – Піонтковський припустив, що чекає Росію після смерті Путіна

У багатьох питаннях Росія економічно залежить від Китаю. На його роль для Кремля можуть особливо звернути увагу вже після президентства Володимира Путіна.

Про це в ефірі програми "Теории заговора" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Китайській владі наразі відомі особисті бізнес-інтереси російських керівників.

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Андрій Піонтковський наголосив, що Китай надто сильно впливає на економічне життя росіян. Натомість для них так зване торговельне підживлення Китаєм вкрай важливе.

Росія буде змушена звернути увагу на роль Китаю

"Путін колись помре, ймовірно, доволі швидко. Звісно, не прийдуть демократи чи ліберали, там все "зачищено". Які б люди не прийшли до влади, той самий Патрушев, наприклад, вони почнуть з аналізу спадку. І це поглинання Росії Китаєм, економічне та демографічне, воно очевидне", – вважає Піонтковський.

Водночас за його словами, при Путіні так звана верхівка у Росії може побоятися визнати роль Китаю, однак будь-яке інше керівництво буде змушене зробити це.

У відповідь на те, скільки Путін ще може перебувати при владі, Андрій Піонтковський відповів, що це – питання медичне. Однак поки що відмовлятися від нього не будуть, тому що для наразі це є"робочою ширмою".

Інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: дивіться відео 24 каналу