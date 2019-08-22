Пишаймось Україною не лише онлайн, – Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора: відео

Кожна вулиця і площа має стати блакитно-жовтою 23 серпня. Для цього потрібно небагато: вивісити стяг зі свого вікна чи балкона.

Не слід лінуватися, а треба "одягнути вулиці українських міст" у колір національного прапора. З такою пропозицією виступив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook.

Цікаво: День прапора: найцікавіші факти про український стяг

Завтра ми усі будемо відзначати День нашого прапора. Для нас жовтий і синій – це давно вже не просто кольори. У них пофарбоване серце кожного українця,

– сказав він.

Президент висловив певність: 23 серпня уся Facebook-стрічка буде "жовто-синьою". Втім, закликав "пишатися Україною" не лише онлайн.

"В мене є пропозиція до українців. З кожного куточка нашої неньки та до всіх українців світу: зробімо флешмоб. Розфарбуймо у синьо-жовті кольори нашу планету! Давайте вивішувати український прапор з вікон, аби кожна вулиця, площа, місто, вся Україна стали синьо-жовтими", – наголосив гарант.

На думку Зеленського це особливо необхідно зробити саме зараз, коли "деякі українці змушені ховати рідний стяг під ліжком", а дехто за його вивішування перебуває у в’язниці.

Свою пропозицію Зеленський завершив вже ключовою фразою для нього самого і його команди фразою: "Зробимо це разом!"

Зеленський запустив флешмоб до Дня прапора: відеозвернення

Слід знати! День прапора в Україні відзначають 23 серпня. Це свято відносно нове, його почали святкувати з 2004 року, хоч сам синьо-жовтий стяг з давнини є символом українців. Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулась 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила Закон, затвердивши поєднання жовтого та блакитного кольорів як стяга Української Народної Республіки.