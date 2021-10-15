Пішла з дому та не виходить на зв'язок: на Одещині шукають 12-річну дівчинку
Джерело:поліція Одеської області
Поліцейські Одеської області намагаються встановити місце перебування школярки Олени Дектерьової. Дівчинка з селища Великодолинське пішла з дому та зникла.
Як зазначили у поліції Одещини, всі спроби родичів зв'язатися з 12-річною дівчинкою були марними. Через це вони звернулися до правоохоронців.
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Чи відкрили слідчі кримінальне провадження щодо зникнення дівчинки-підлітка, наразі невідомо.
Прикмети дівчинки, яку шукають на Одещині
За даними правоохоронців, 12-річна Олена Дектерьова пішла з дому у селищі міського типу Великодолинське. На пошуки дівчинки орієнтували поліцейських Одеської області.
Де може перебувати зникла, у поліції не кажуть, однак просять всіх, у кого є хоча б якась інформація про місцеперебування розшукуваної, повідомити за телефоном: (048) 779 49 38 або на спецлінію "102".
Прикмети Олени Дектерьової:
- зріст 165 сантиметрів;
- темне волосся до плечей;
- карі очі;
- щільна статура.
У день зникнення дівчинка була одягнена у чорні джинси та блакитну шкіряну куртку, футболку та кросівки.