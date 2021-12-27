Пішли кататися на санках: з'явилися подробиці загибелі дітей на Кіровоградщині

На Кіровоградщині у селищі Завалля 2 дітей, які 26 грудня провалилися під лід та потонули, виходили на середину річки. Напередодні інциденту випав сніг і вони пішли кататися на санках.

Про це розповіла голова Завалівської громади Людмила Прач. Поряд була гірка, але діти вирішили вийти на лід.

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"Ми не можемо зрозуміти, як так усе могло сталося. Сильних морозів у нас не було, лід був зовсім тоненький, по ньому не можна було йти аж на середину річки, де течія та глибина", – розповіла Людмила Прач.

Вона також зауважила, що діти відійшли далеко від берега. Крім них там гуляли лише неповнолітні, тому ніхто не міг їм допомогти.

Що відомо про родини дітей

Як зазначила очільниця громади, одна дитина ходила у 4 клас, інша – у 7. Обоє росли у благополучних сім'ях та не перебували на обліку Служби у справах дітей.

Тато одного хлопчика працює водієм швидкої допомоги, мама була вихователькою у школі-інтернаті. Другого виховувала мама, але це 2 хороші родини,

– розповіла вона.

Наразі у Завалівській громаді люди збирають гроші, щоб допомогти сім'ям загиблих дітей. Похорон відбудеться 28 грудня.

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Що цьому передувало

У селищі Завалля на Кіровоградщині 26 грудня трапилася трагедія – 2 дітей провалилися під лід на річці Південний Буг.

Про зникнення дітей рятувальникам повідомили о 14:22. Після цього вони почали пошуки.

До пошукової операції залучили 8 рятувальників, з яких 3 – водолази. Також використовували 3 одиниці техніки.

За годину пошуків вдалося знайти тіло однієї дитини. Ще через 2 години – іншої. Обоє дітей загинули.

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