Пішли захищати Україну вдвох: на Волині попрощались з батьком та сином

У Ковелі 17 січня попрощалися із загиблими захисниками Олександром та Михайлом Куциками. Батько та син у лютому 2022 року разом пішли боронити Україну.

Про це розповів міський голова Ковеля Ігор Чайка. Також він оприлюднив фото з прощання з бійцями.

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У Ковелі попрощалися з батьком та сином

Чайка розповів, що 17 січня у Ковелі був важкий день – місто прощалося з полеглими воїнами Олександром та Михайлом Куциками.

Батьком і сином, які удвох пішли нас захищати в лютому 2022 року. Дата, яка незворотно змінила кожного з нас,

– зауважив мер.

Він додав, що 26-річний Сашко мав бойовий досвід з 2016 року. Воїн підірвав своє здоров'я, тож на початок 2022 року мав інвалідність II групи.

"Він міг нікуди не йти. І хтось би на його місці скористався цим правом. Але він зробив свій свідомий вибір", – зазначив Чайка.

Того ж дня разом із сином пішов воювати його батько – 48-річний Михайло Куцик. Він був успішним підприємцем.

"Старший за віком і досвідом. Здавалося б, разом вони – сила. Захист одне одному. Але… Ці чоловіки мали б бути зараз поряд зі своїми найдорожчими рідними людьми. Якби не клята війна. Якби не агресор – Росія. Війна пише страшні сценарії. А історія Михайла і Олександра Куциків – подвійно трагічна". – розповів міський голова.

За його словами, це друга ковельська сім'я, в якій загинули батько і син.

"Важко підібрати слова хоч якоїсь втіхи для рідних. Слова підтримки губляться перед лицем цього великого горя. Цієї біди і розпачу. Батько і син змінили поле битви. Тепер захищатимуть нас із неба. Вічна пам'ять! Слава Україні! Героям Слава!" – підсумував Чайка.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра та Михайла Куциків.

Дивіться фото з прощання із захисниками / Фото Ігоря Чайки