Героя мему "Нравиться, як воно горить" затримали після СЗЧ й погроз спалити ТЦК

Військові правоохоронці на Полтавщині разом із поліцією розшукали та затримали військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Йдеться про "полтавського палія".

Про це йдеться у заяві Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Що відомо про затримання "полтавського палія"?

У ВСП ЗСУ зазначили, що військовослужбовець через соцмережі здійснював публічні заклики та погрози про вчинення терористичного акту та застосування насильства щодо військовослужбовців.

Під час перевірки особи встановлено, що чоловік є фігурантом резонансних відео, відомий у медіапросторі як "полтавський палій",

– підтвердили у ВСП.

Чоловіка супроводили до підрозділу ВСП для з'ясування причин та обставин вчинення правопорушень. Готуватимуться матеріали для передачі до органів досудового розслідування.

Наразі представниками ДБР здійснюється вивчення всіх зібраних матеріалів. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у січні "полтавський палій", якого звати Віталій Чепурко, повідомив, що добровільно вступив до лав ЗСУ. У травні чоловік пішов у СЗЧ і погрожував підпалити Полтавський ТЦК.

Він став відомим у середині 2000-х через серію підпалів у Полтаві. У 2011 його засудили на 5,5 років.