Після 20 років роботи: кореспондентка московської служби BBC покинула Росію

Московська кореспондентка служби BBC Сара Рейнсфорд покинула територію Росії. Вона пропрацювала в країні приблизно 20 років.

Про це журналістка повідомила у своєму твітері. А також – опублікувала фотографію свого собаки в аеропорту.

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Чому журналістка виїхала з країни

Рейнсфорд вирішила покинула Росію після того, як Міністерство закордонних справ країни відмовилося продовжити їй робочу візу. Також у юстиції захотіли, щоб вона виїхала з Росії до 31 серпня. Саме тоді закінчується термін її візових документів.



Пес журналістки в аеропорту / Фото Рейнсфорд

Представники МЗС заявили, що відмова кореспондентці у візі – це відповідь на дії Великої Британії. Вона нібито дискримінує російські видання і відмовляється надавати документи журналістам Росії.

На пресконференції Олександра Лукашенка Рейнсфорд поставила запитання самопроголошеному президенту про його легітимність. Лукашенку не сподобалось запитання і він розкритикував журналістку.

Відзначимо, що журналістка працювала в Беслані. Вона була кореспонденткою BBC не тільки в Росії, але і в Туреччині, Іспанії та на Кубі.

Яка позиція BBC

Від'їзд журналістки підтвердив і її колега, московський кореспондент BBC Стів Розенберг. За його словами, рішення жінки пов'язане із нападом Росії на свободу ЗМІ.

Виселення журналістів з Росії: що відомо

Влада Росії у 2011 році вислала британського журналіста The Guardian Люка Хардінга. Йому відмовили у в'їзді і депортували назад до Великої Британії.

У 2014 році в'їзд до Росії заборонили і американському журналісту Девіду Саттеру.

Вже у 2015 році вислали журналіста польської Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

Текст публікації Стіва Розенберга у твітері:

Сьогодні моїй колезі з ВВС @sarahrainsford довелося покинути Росію.

Влада позначила її як загрозу національній безпеці. Обурливий, несправедливий напад на свободу ЗМІ. Ось звіт Сари про її вигнання. @BBCNews