Після рекорду – спад: в Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19 за добу

30 січня 2022 , 08:23
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

В Україні протягом минулої доби, 29 січня, зафіксували 24 508 нових випадків зараження COVID-19. Після триденного зростання показники інфікування пішли на спад.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що серед хворих 3 378 дитини та 444 медпрацівники. Окрім цього, госпіталізували 3 692 осіб, летальних випадків – 94, а одужали – 3 145 людей.

Читайте також Хто частіше потрапляє до лікарні з Омікроном– вакциновані чи невакциновані

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 1058;
  • Вінницька область – 986;
  • Волинська область – 395;
  • Дніпропетровська область – 688;
  • Донецька область – 643;
  • Житомирська область – 2013;
  • Закарпатська область – 439;
  • Запорізька область – 394;
  • Івано-Франківська область – 1664;
  • Київська область – 644;
  • Кіровоградська область – 214;
  • Луганська область – 264;
  • Львівська область – 3043;
  • Миколаївська область – 486;
  • Одеська область – 1175;
  • Полтавська область – 306;
  • Рівненська область – 1172;
  • Сумська область – 1502;
  • Тернопільська область – 884;
  • Харківська область – 1722;
  • Херсонська область – 448;
  • Хмельницька область – 1883;
  • Черкаська область – 541;
  • Чернівецька область – 924;
  • Чернігівська область – 968.
Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 виявили 4 042 469 випадки зараження. Водночас перемогли смертельну хворобу 3 618 402, а померли від ускладнень – 100 125.

Скільки проведено тестів на коронавірус

В Україні 29 січня здійснили 112 736 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема 66 908 досліджень методом ПЛР, а 3 322 – методом ІФА та 42 506 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Ба більше, з початку пандемії в Україні провели 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Автор: Олег Васьків