Після рекорду – спад: в Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19 за добу
Джерело:МОЗ
В Україні протягом минулої доби, 29 січня, зафіксували 24 508 нових випадків зараження COVID-19. Після триденного зростання показники інфікування пішли на спад.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що серед хворих 3 378 дитини та 444 медпрацівники. Окрім цього, госпіталізували 3 692 осіб, летальних випадків – 94, а одужали – 3 145 людей.
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Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 1058;
- Вінницька область – 986;
- Волинська область – 395;
- Дніпропетровська область – 688;
- Донецька область – 643;
- Житомирська область – 2013;
- Закарпатська область – 439;
- Запорізька область – 394;
- Івано-Франківська область – 1664;
- Київська область – 644;
- Кіровоградська область – 214;
- Луганська область – 264;
- Львівська область – 3043;
- Миколаївська область – 486;
- Одеська область – 1175;
- Полтавська область – 306;
- Рівненська область – 1172;
- Сумська область – 1502;
- Тернопільська область – 884;
- Харківська область – 1722;
- Херсонська область – 448;
- Хмельницька область – 1883;
- Черкаська область – 541;
- Чернівецька область – 924;
- Чернігівська область – 968.
Скільки проведено тестів на коронавірус
В Україні 29 січня здійснили 112 736 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема 66 908 досліджень методом ПЛР, а 3 322 – методом ІФА та 42 506 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Ба більше, з початку пандемії в Україні провели 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал