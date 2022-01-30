Після рекорду – спад: в Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19 за добу

В Україні протягом минулої доби, 29 січня, зафіксували 24 508 нових випадків зараження COVID-19. Після триденного зростання показники інфікування пішли на спад.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що серед хворих 3 378 дитини та 444 медпрацівники. Окрім цього, госпіталізували 3 692 осіб, летальних випадків – 94, а одужали – 3 145 людей.

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Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 1058;

Вінницька область – 986;

Волинська область – 395;

Дніпропетровська область – 688;

Донецька область – 643;

Житомирська область – 2013;

Закарпатська область – 439;

Запорізька область – 394;

Івано-Франківська область – 1664;

Київська область – 644;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 264;

Львівська область – 3043;

Миколаївська область – 486;

Одеська область – 1175;

Полтавська область – 306;

Рівненська область – 1172;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 884;

Харківська область – 1722;

Херсонська область – 448;

Хмельницька область – 1883;

Черкаська область – 541;

Чернівецька область – 924;

Чернігівська область – 968.

Скільки проведено тестів на коронавірус

Від початку пандемії COVID-19 виявили 4 042 469 випадки зараження. Водночас перемогли смертельну хворобу 3 618 402, а померли від ускладнень – 100 125.

В Україні 29 січня здійснили 112 736 тестів для виявлення COVID-19. Зокрема 66 908 досліджень методом ПЛР, а 3 322 – методом ІФА та 42 506 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Ба більше, з початку пандемії в Україні провели 17 942 426 ПЛР-тестування для діагностики COVID-19.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал