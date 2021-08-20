Після інциденту в Херсоні: ужгородський флагшток за 6 мільйонів сильно похилило – фото

В Ужгороді до Дня Незалежності встановлюють 30-метровий флагшток. Він обійшовся у понад 6 мільйонів доларів. Втім, ще до завершення робіт жердина похилилася.

Відповідними кадрами місцеві мешканці поділилися у соцмережах. На них видно, що новесенький флагшток на площі Богдана Хмельницького встановлений не надто рівно.

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У коментарях ужгородці висловили побоювання, що конструкцію може чекати доля херсонського флагштоку, який мав стати одним з найвищих в Україні. Він впав та розтрощив авто, припарковане поруч. За інформацією ЗМІ, власником пошкодженої машини є Віталій Караваєв – виконувач обов'язків директора департаменту розвитку територій у тамтешньому ОДА.

Що відомо про ужгородський флагшток

Заввишки він сягає 30 метрів, складається із 3 труб. Загальна маса – 4,8 тонни. Конструкція буде підсвічуватися.

Виготовлений флагшток із нержавіючої сталі – у Туреччині. Звідти в Ужгород його доставляли парамом та вантажівкою.

На вершині вже встановили малий герб України – тризуб. Прапор, який там розмістять, матиме розмір 3,5 на 7 метрів.

За словами головного інжеренера будівельної групи Максима Розколотька, жердину спочатку фіксували на арматурі фундаменту, після цього – закріпили гайками. На черзі – підключення обладнання до електричного двигуна. "Важкого не було нічого, але переживали, щоб сама щогла нікуди не "гульнула", а чітко йшла за краном", – пояснив він.