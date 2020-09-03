Через карантин 54% опитаних роботодавців перевели своїх працівників на дистанційний режим роботи. При цьому 58% працівників не проти працювати віддалено і надалі.

При цьому 48% малого та 42% середнього бізнесу не змінювали організацію роботи з початком карантину. Серед великого бізнесу цей відсоток становить 37%. Про це свідчать результати опитування серед понад 10 тисяч користувачів OLX за серпень 2020 року, інформує 24 канал.

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Як українці хочуть працювати надалі

23% хочуть, аби в їхніх компаніях і надалі працювали віддалено;

32% прагнуть поєднання віддаленої та офісної роботи;

45% хочуть повернутись до звичного формату праці.

Чи легко було перейти на віддалену роботу

Половина опитаних не мала труднощів з переходом на віддалену роботу;

ще 26% знадобився час, аби звикнути;

кожному п'ятому було важко пристосуватись до нового формату;

третина працівників зазначила, що продуктивність праці у них зменшилась;

лише 13% заявили, що ефективність роботи збільшилась.

Які переваги та недоліки дистанційної роботи

Власники бізнесу побачили чимало плюсів у дистанційному режимі роботи. Зокрема, серед переваг є зменшення витрат на оренду офісу та його утримання. Крім того, чимала кількість опитаних наголосили, що їм подобається новий формат роботи. Також 19% задоволені, що можна наймати співробітників з інших міст для роботи віддалено, а 17% відзначили велику ефективність праці.

Працівники виокремили переваги дистанційної роботи:

економія часу на дорогу до роботи – 59%;

можливість самостійно розподіляти робочий час – 54%;

робота з будь-якого місця – 46%.

Серед недоліків співробітники помітили:

відволікання від роботи через побутові фактори – 45%;

немає живого спілкування – 42%.

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Як карантин вплинув на зарплати працівників

У 53% працівників не змінився заробіток під час карантину.

Майже 44% опитаних заявили про його зменшення.

Лише у 3% зарплатня збільшилась.

З тих, у кого зменшилась зарплата, у чверті вона стала меншою на 50% або більше, в іншої частини – на 20 – 30%.

Водночас в опитаних, чий заробіток збільшився впродовж карантину, у 26% він став більшим на 50%, а у 33% – на 10 – 20%.

31% працівникам, які не переходили на віддалену роботу, теж скоротили зарплату.

Найбільше урізали зарплатню у сферах туризму й розваг, краси та спорту, закладів харчування, нерухомості, торгівлі.



Переваги дистанційної роботи / Інфографіка OLX