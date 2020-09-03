Після карантину більшість українців не проти працювати віддалено: опитування
Через карантин 54% опитаних роботодавців перевели своїх працівників на дистанційний режим роботи. При цьому 58% працівників не проти працювати віддалено і надалі.
При цьому 48% малого та 42% середнього бізнесу не змінювали організацію роботи з початком карантину. Серед великого бізнесу цей відсоток становить 37%. Про це свідчать результати опитування серед понад 10 тисяч користувачів OLX за серпень 2020 року, інформує 24 канал.
Шокуючі дані Скільки українців вважають себе бідними
Як українці хочуть працювати надалі
- 23% хочуть, аби в їхніх компаніях і надалі працювали віддалено;
- 32% прагнуть поєднання віддаленої та офісної роботи;
- 45% хочуть повернутись до звичного формату праці.
Чи легко було перейти на віддалену роботу
- Половина опитаних не мала труднощів з переходом на віддалену роботу;
- ще 26% знадобився час, аби звикнути;
- кожному п'ятому було важко пристосуватись до нового формату;
- третина працівників зазначила, що продуктивність праці у них зменшилась;
- лише 13% заявили, що ефективність роботи збільшилась.
Які переваги та недоліки дистанційної роботи
Власники бізнесу побачили чимало плюсів у дистанційному режимі роботи. Зокрема, серед переваг є зменшення витрат на оренду офісу та його утримання. Крім того, чимала кількість опитаних наголосили, що їм подобається новий формат роботи. Також 19% задоволені, що можна наймати співробітників з інших міст для роботи віддалено, а 17% відзначили велику ефективність праці.
Працівники виокремили переваги дистанційної роботи:
- економія часу на дорогу до роботи – 59%;
- можливість самостійно розподіляти робочий час – 54%;
- робота з будь-якого місця – 46%.
Серед недоліків співробітники помітили:
- відволікання від роботи через побутові фактори – 45%;
- немає живого спілкування – 42%.
Читайте також Електронні трудові книжки дедалі ближче: Рада зробила перший крок
Як карантин вплинув на зарплати працівників
- У 53% працівників не змінився заробіток під час карантину.
- Майже 44% опитаних заявили про його зменшення.
- Лише у 3% зарплатня збільшилась.
- З тих, у кого зменшилась зарплата, у чверті вона стала меншою на 50% або більше, в іншої частини – на 20 – 30%.
- Водночас в опитаних, чий заробіток збільшився впродовж карантину, у 26% він став більшим на 50%, а у 33% – на 10 – 20%.
- 31% працівникам, які не переходили на віддалену роботу, теж скоротили зарплату.
- Найбільше урізали зарплатню у сферах туризму й розваг, краси та спорту, закладів харчування, нерухомості, торгівлі.