Після майже місячної перерви: у ЗМІ сказали, коли й де має пройти наступний раунд переговорів

Тристоронні мирні переговори стосовно встановлення миру в Україні можуть невдовзі відновитися. Повідомляється, що нова зустріч делегацій запланована на середу, 11 березня.

Про таке поінформувало обізнане джерело NV. До теми Україна на порозі можливого переформатування переговорного процесу, – політолог Де пройде зустріч? Очікується, що новий раунд тристороннійх перемовин пройде в турецькому Стамбулі.