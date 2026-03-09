Укр Рус
Після майже місячної перерви: у ЗМІ сказали, коли й де має пройти наступний раунд переговорів
9 березня, 17:35
1

Після майже місячної перерви: у ЗМІ сказали, коли й де має пройти наступний раунд переговорів

Тетяна Бабич

Тристоронні мирні переговори стосовно встановлення миру в Україні можуть невдовзі відновитися. Повідомляється, що нова зустріч делегацій запланована на середу, 11 березня.

Про таке поінформувало обізнане джерело NV.

Де пройде зустріч?

Очікується, що новий раунд тристороннійх перемовин пройде в турецькому Стамбулі.

 