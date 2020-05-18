Після скандального інтерв’ю Гордона з Гіркіним під офіс журналіста прийшли активісти: відео
У мережі 18 травня з’явилося нове інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім ватажком бойовиків на Донбасі Ігорем Гіркіним. Після цього під офіс видання "Гордон" у Києві прийшли активісти.
Серед них є ветерани війни та небайдужі громадяни. Вони прийшли висловити своє невдоволення діяльністю Дмитра Гордона. Відеотрансляцію з місця подій оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці журналіст Богдан Кутєпов.
Деякі люди принесли яйця та закидали ними офіс онлайн-видання "Гордон".
Дивіться відеотрансляцію з-під офісу Гордона
Новина доповнюється...
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 18:34 Спалах коронавірусу в Білорусі: кількість хворих вже становить понад 30 тисяч
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі