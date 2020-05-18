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Після скандального інтерв’ю Гордона з Гіркіним під офіс журналіста прийшли активісти: відео

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Офіс видання "Гордон"
Офіс видання "Гордон" / Скриншот із відео

У мережі 18 травня з’явилося нове інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім ватажком бойовиків на Донбасі Ігорем Гіркіним. Після цього під офіс видання "Гордон" у Києві прийшли активісти.

Серед них є ветерани війни та небайдужі громадяни. Вони прийшли висловити своє невдоволення діяльністю Дмитра Гордона. Відеотрансляцію з місця подій оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці журналіст Богдан Кутєпов.

Деякі люди принесли яйця та закидали ними офіс онлайн-видання "Гордон".

Дивіться відеотрансляцію з-під офісу Гордона

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Журналісти Скандал Новини Києва Новини України
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