Хочуть розірвати "замкнене коло": Міноборони анонсувало перевірки в усіх ТЦК

Міністерство оборони України оголосило про проведення службових перевірок у всіх ТЦК та СП. Таке рішення ухвалили після резонансних інцидентів в Одеському ТЦК.

Одночасно заступник міністра оборони України Мстислав Банік заявив про підготовку масштабної реформи мобілізаційної системи, яка має змінити принципи роботи ТЦК.

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Чому ТЦК перевірятимуть?

Банік повідомив, що 16 червня провів термінову нараду з Командуванням Сухопутних військ через інциденти, які сталися в одному з ТЦК в Одеській області. За його словами, випадки можливого насильства потребують ретельного вивчення та принципової реакції держави.

Будь-яке насилля, порушення людських прав та плюндрування людської гідності по відношенню до людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично не припустимо, особливо на 5-й рік війни,

– наголосив Банік.

За підсумками наради в Міністерстві оборони ухвалили рішення про проведення службових перевірок у всіх ТЦК. Особливу увагу планують приділити зверненням громадян щодо можливих порушень законодавства, зокрема випадкам незаконного утримання людей, перевищення повноважень, насильства чи інших неправомірних дій.

Також керівництво ТЦК закликали до максимально відкритої комунікації із суспільством та повної співпраці з правоохоронними органами під час перевірок.

У відомстві вважають, що останні інциденти вкотре продемонстрували необхідність системних змін у роботі відомств. За словами Баніка, зараз триває робота над реформою, яка має змінити підхід до організації мобілізаційних процесів та усунути так званий "замкнений цикл" між військовим обліком і мобілізацією.

Одним із ключових елементів майбутньої реформи стане передача окремих функцій ТЦК іншим державним структурам. У Міноборони переконані, що це дозволить зробити процес мобілізації більш прозорим, контрольованим та зрозумілим для громадян.

Наразі деталі нової моделі ще опрацьовуються, однак у відомстві вже окреслили загальне бачення майбутніх змін.

У межах реформи планується створення спеціальних центрів або хабів, де громадяни проходитимуть окремі етапи мобілізаційного процесу. Саме там люди очікуватимуть проходження військово-лікарської комісії, оформлення документів, а також подальшого направлення до навчальних центрів чи військових частин.

У Міноборони наголошують, що такі хаби повинні працювати за новими стандартами.

Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад, мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах,

– підкреслив Банік.

Що відомо про скандал з ТЦК на Одещині?

Працівники ДБР повідомили про викриття організованої групи, яка, за версією слідства, діяла в одному з районних ТЦК та СП Одеської області. Слідчі встановили, що 6 посадовців РТЦК нібито організували схему, метою якої було покращення показників мобілізації. До її реалізації вони залучили ще 3 представників місцевої громадської організації.

За даними слідства, члени групи збирали інформацію про чоловіків мобілізаційного віку, встановлювали їхнє місцеперебування та передавали відповідні дані через месенджери.

У ДБР заявляють, що під час розслідування задокументували численні випадки жорстокого поводження з потерпілими. За матеріалами слідства, чоловіків незаконно доставляли до приміщень ТЦК та утримували там без законних підстав. До них застосовували фізичне насильство, психологічний тиск, залякування та погрози.

Окрім цього, правоохоронці повідомили про зафіксовані окремі епізоди сексуального насильства щодо потерпілих. Наразі ці обставини перевіряються в межах кримінального провадження.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які, за версією слідства, могли використовуватися для силового впливу на затриманих чоловіків.

Усіх 9 фігурантів справи затримали та повідомили їм про підозру. Йдеться про статті Кримінального кодексу України, які стосуються катування, незаконного позбавлення волі та розбою, вчинених організованою групою.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.