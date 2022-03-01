Після удару крилатою ракетою по Житомиру горять житлові будинки

Російські окупаційні війська завдали удар крилатими ракетами "Калібр" по Житомиру. Внаслідок цього загорілися будинки.

Окупанти вирішили завдати удар по базі десантників з 95 ОДШБр в Житомирі. Але від ракетного удару загорілися житлові будинки.

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Рятувальники, які працюють на місці пожежі, намагаються врятувати хоч щось. Там чимало понівеченого майна та палаючі будинки.

Відео пожежі в Житомирі після обстрілу ракетами

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