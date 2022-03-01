Після удару крилатою ракетою по Житомиру горять житлові будинки
1 березня 2022 , 23:39Читать новость на русском
Російські окупаційні війська завдали удар крилатими ракетами "Калібр" по Житомиру. Внаслідок цього загорілися будинки.
Окупанти вирішили завдати удар по базі десантників з 95 ОДШБр в Житомирі. Але від ракетного удару загорілися житлові будинки.
Варте уваги Машину розстріляли, коли везла пораненого племінника до лікарні: окупанти вбили лікарку
Рятувальники, які працюють на місці пожежі, намагаються врятувати хоч щось. Там чимало понівеченого майна та палаючі будинки.
Відео пожежі в Житомирі після обстрілу ракетами
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!