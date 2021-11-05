Після відхилення бюджету: у Португалії відбудуться позачергові парламентські вибори

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза офіційно 4 листопада оголосив про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори у країні. Попередньо, волевиявлення заплановане на 30 січня 2022 року.

Підставою до розпуску парламенту став провал у голосуванні за державний бюджет.

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Дострокові вибори вирішили призначити після поразки минулого тижня соціалістичного уряду меншості Антоніу Кошти під час голосування за бюджету на 2022 рік.

Чому голосування провалилося

Комуністи та лівий блок вимагали:

більше пільг і захисту для працівників,

покращення системи соціального забезпечення,

більших державних інвестицій у службу охорони здоров'я.

Однак Кошта проігнорував ці вимоги, оскільки був занадто зосереджений на скороченні дефіциту. Він заявив, що не може погодитися на "свідому шкоду тяжко відновленому міжнародному авторитету" після того, як країна мала один з найбільших державних боргів у Європі та піддалася жорсткій економії у 2011 – 2014 роках.

Сам Кошта, який очолював уряд протягом 6 років відносної стабільності зі стабільним економічним зростанням і невеликим профіцитом бюджету, виключив відставку. Він наголосив, що очолюватиме свою партію в будь-якій виборчій кампанії.