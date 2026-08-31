У 5 населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря через атаки

На Київщині 31 серпня після ворожих атак зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря у п’яти населених пунктах. Фахівці радять мешканцям зачинити вікна та за можливості обмежити тривале перебування на вулиці.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Що відомо про якість повітря?

Станом на 31 серпня результати середньодобових спостережень моніторингових постів свідчать про помірні концентрації дрібнодисперсного пилу в 5 населених пунктах Київщини – Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари.

Такий пил може спричиняти незначний дискомфорт під час дихання у людей, які чутливі до подразнень.

Через наслідки ворожих атак ситуацію контролюють фахівці, які здійснюють моніторинг атмосферного повітря цілодобово в автоматичному режимі за умови безперебійного електроживлення обладнання.

До покращення якості повітря фахівці рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксували. Також зазначається, що рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Наразі моніторинг здійснюють на 16 пунктах спостереження, зокрема у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Узині, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, Іванкові, Великій Димерці та селі Підгірці.

Нагадаємо, уранці 31 серпня Росія атакувала Київщину ударними безпілотниками. На території області працювали сили протиповітряної оборони, через що мешканці чули вибухи.

Унаслідок ворожої атаки в селі Погреби сталося загоряння складських приміщень. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Київщини постраждали четверо людей. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок і були доправлені до лікарні, ще двом постраждалим допомагають медики у Броварському районі.

У Броварському районі пошкоджено складські приміщення та торгівельний заклад, а в Бориспільському – три склади та багатоквартирний будинок.

Місцева влада закликала мешканців області перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та не фіксувати роботу ППО. Очільник КОДА Тимур Ткаченко наголосив, що Росія вкотре атакувала цивільну інфраструктуру та мирних людей, а служби працюють над ліквідацією наслідків.