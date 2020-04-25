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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Після карантину буде значний відтік медиків з України, – дослідниця економіки

      - Читать новость на русском
      Медики після карантину почнуть масово переїжджати закордон
      Медики після карантину почнуть масово переїжджати закордон / anons-zak.com.ua

      Лікарі та медсестри будуть їхати закордон заради високих доходів і доступу до кращих технологій. І після карантину відтік медиків може значно збільшитись.

      У 2012 році економісти проводили дослідження міграції представників сфери освіти, зазначила професор Київської школи економіки​ Ольга Купець в інтерв'ю 24 каналу.

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      Якщо вчителі переважно їхали за доходами, то науковці і дослідники їхали заради доступу для кращих технологій. У лікарів тут спрацьовує одночасно два цих фактори, тому відтік лікарів і медсестер дійсно може зростати,
      – зазначила Купець.

      Також медики, на відміну від ІТ-спеціалістів, потребують безпосередньої присутності біля пацієнта. Тому відтік ІТ-спеціалістів мало ймовірний. Адже є різниця у заробітній платі, але й є різниця у вартості життя. ІТ-спеціалісти можуть працювати дистанційно, то вигідніше для них працювати в Україні, отримуючи майже ті самі доходи, що і закордоном.

      Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

      Карантин до 11 травня
      Карантин до 11 травня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька, Євгенія Мазур
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Новини України Міністерство охорони здоров’я Зарплата
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