Після карантину буде значний відтік медиків з України, – дослідниця економіки

Лікарі та медсестри будуть їхати закордон заради високих доходів і доступу до кращих технологій. І після карантину відтік медиків може значно збільшитись.

У 2012 році економісти проводили дослідження міграції представників сфери освіти, зазначила професор Київської школи економіки​ Ольга Купець в інтерв'ю 24 каналу.

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Якщо вчителі переважно їхали за доходами, то науковці і дослідники їхали заради доступу для кращих технологій. У лікарів тут спрацьовує одночасно два цих фактори, тому відтік лікарів і медсестер дійсно може зростати,

– зазначила Купець.

Також медики, на відміну від ІТ-спеціалістів, потребують безпосередньої присутності біля пацієнта. Тому відтік ІТ-спеціалістів мало ймовірний. Адже є різниця у заробітній платі, але й є різниця у вартості життя. ІТ-спеціалісти можуть працювати дистанційно, то вигідніше для них працювати в Україні, отримуючи майже ті самі доходи, що і закордоном.

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Карантин до 11 травня / Інфографіка 24 каналу