Після карантину побачимо "епоху Ренесансу", – Криклій

За час дії карантину економіка відчутно втратить, особливо авіаційна галузь, туризм, сфера послуг. Однак у Мінінфраструктури очікують, що після зняття обмежень в Україні відбудеться бум зростання економіки.

Про перспективи відновлення економіки Україні після скасування карантину розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Радіо Свобода".

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Ми очікуємо, що відразу після завершення карантину буде бум зростання,

– заявив Криклій.

За його словами, зрозуміло, що за цей період економіка суттєво втратить, особливо окремі галузі. Однак після зняття карантинних обмежень буде "епоха Ренесансу".

Криклій пояснив, що найбільше страждає авіація, туризм, сфера послуг. Саме ці галузі потребуватимуть "певного процесу". Адже і в інших країнах, наприклад, Італії або в Іспанії, туризм не буде розвиватися, авіаційні компанії збанкрутіли.

"Авіаційна галузь дуже інерційна. Вона стабільними темпами, але повільно розвивалася. Але така зупинка – це шок і стрес для неї", – додав міністр. Криклій зазначив, що все поєднане з туризмом. Наразі невідомо, коли люди знову зможуть подорожувати.

Водночас міністр наголосив, що над Україною літати можна, повітряний простір відкритий. Обмежені лише пасажирські перевезення.

Карантин Україні: основне

Уряд з 12 березня запровадив в Україні загальнонаціональний карантин з метою протидії поширенню коронавірусу. Згодом карантин продовжили до 24 квітня . А в країні ввели режим надзвичайної ситуації.

з метою протидії поширенню коронавірусу. Згодом карантин продовжили . А в країні ввели режим надзвичайної ситуації. Припинили міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон, зокрема і для авіасполучення.



Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу