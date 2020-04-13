09:46
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Після карантину побачимо "епоху Ренесансу", – Криклій

      - Читать новость на русском
      Криклій про відновлення економіки після карантину / slovoidilo.ua

      За час дії карантину економіка відчутно втратить, особливо авіаційна галузь, туризм, сфера послуг. Однак у Мінінфраструктури очікують, що після зняття обмежень в Україні відбудеться бум зростання економіки.

      Про перспективи відновлення економіки Україні після скасування карантину розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє "Радіо Свобода".

      Зверніть увагу Як відбуватиметься обсервація в Україні: Криклій озвучив сценарій

      Ми очікуємо, що відразу після завершення карантину буде бум зростання,
      – заявив Криклій.

      За його словами, зрозуміло, що за цей період економіка суттєво втратить, особливо окремі галузі. Однак після зняття карантинних обмежень буде "епоха Ренесансу".

      Криклій пояснив, що найбільше страждає авіація, туризм, сфера послуг. Саме ці галузі потребуватимуть "певного процесу". Адже і в інших країнах, наприклад, Італії або в Іспанії, туризм не буде розвиватися, авіаційні компанії збанкрутіли.

      "Авіаційна галузь дуже інерційна. Вона стабільними темпами, але повільно розвивалася. Але така зупинка – це шок і стрес для неї", – додав міністр. Криклій зазначив, що все поєднане з туризмом. Наразі невідомо, коли люди знову зможуть подорожувати.

      Водночас міністр наголосив, що над Україною літати можна, повітряний простір відкритий. Обмежені лише пасажирські перевезення.

      Карантин Україні: основне

      • Уряд з 12 березня запровадив в Україні загальнонаціональний карантин з метою протидії поширенню коронавірусу. Згодом карантин продовжили до 24 квітня. А в країні ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Припинили міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
      • З 28 березня Україна повністю закрила кордон, зокрема і для авіасполучення.

       

      карантин, додаткові обмеження з 6 квітня
      Нові обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Подорожі авіація Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Коронавірус в Україні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      12 квітня , 22:00 Китай заплатить за вірус, пандемія спише всі промахи та Чечня на замку: блоги тижня
      Блоги тижня
      12 квітня , 19:30 Вплив коронавірусу на демократію та як правильно утилізувати використану маску – відео тижня
      Марія Лелека