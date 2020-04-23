Після погроз Трампа Ірану ціна нафти подорожчала майже на чверть

Ціна нафти марки Brent за останню добу виросла на 13%. Аналітики пов'язують це із жорсткими погрозами Дональда Трампа Ірану: він дозволив стріляти ВМС Америки по озброєних іранських кораблях у разі провокацій.

Такі погрози стали позитивним тлом для зростання цін на нафту. На Лондонській біржі ICE ціна нафти Brent піднялася майже на 13% в порівнянні з ціною закриття попереднього дня, свідчать дані біржі, повідомляє РБК.

Радимо ознайомитися Падіння цін на нафту: хто виграв від рекордного обвалу WTI і що прогнозують аналітики

Врнаці за барель Brent на біржі давали 23, 20 долара, тоді як ціна закриття попередньої сесії – 20,37 долара. Вартість ф'ючерсу на нафту WTI зростає майже на 15% і наблизилася до 16 доларів за барель.

Що саме заявив Трамп

Напередодні президент США Дональд Трамп розповів, що дав наказ американським військовим морякам відкривати вогонь по іранських патрульних катерах, якщо ті будуть влаштовувати провокації проти американських кораблів.

Я проінструктував військово-морські сили США відкривати вогонь і знищувати будь-які іранські збройні судна, якщо вони будуть переслідувати наші судна на воді,

– заявив президент Сполучених Штатів.

Пізніше він виклав у своєму твіттері відео з одним з інцидентів на морі, в якому іранські патрульні судна наближаються до американського військового корабля. "Сонний Джо (Джо Байден – 24 канал) вважає, що це нормально. Я – ні!" - підписав він пост.

Sleepy Joe thought this was OK. Not me! https://t.co/VgIlA4fJKF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020



Коротко про обвал цін на нафту / Інфографіка 24 каналу