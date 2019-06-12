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      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: даже лучшая школа не сделает жизнь ребенка нормальной

      207
      Прежнего Луганская уже нет...
      Прежнего Луганская уже нет...

      Моя подруга приехала в Луганск после пяти лет перерыва. Пять лет она покоряла новый город и новую жизнь, взбивая сливки в своем кувшине молока.

      Луганск в этот приезд домой был для нее промежуточным городом между Ростовом, откуда у нее был вылет и городом, в котором она строила новую жизнь. Новый Луганск изумил ее: прежний живой город показался ей пустым и мертвым, пугающим и странным, улицы вечернего города были безлюдны, в доме напротив не горели ночью окна, поменялся и взгляд людей на улице.

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      Все было иным. Возможно, приехав откуда-то из глубинки, она бы нашла Луганск по-прежнему цветущим – с аллеей роз по улице Советской, с убранным центром и почти восстановленным после войны городом. Но все было иначе. Она приехала из огромного города другой страны, который живет круглые сутки. В сравнении со своей новой, нелегкой жизнью, она поняла, что город ее детства и воспоминаний стал другим.

      Есть люди и события, которые лучше запоминать в их лучшее время, чем сравнивать с пугающей реальностью настоящего. Новый Луганск показался ей именно таким пугающим настоящим, в котором нет людей, по ночам не горят окна, а люди устало смотрят в землю. Наверное, есть вещи, которые лучше не сравнивать и куда лучше никогда не возвращаться. Хотя иногда лучше увидеть воочию, чтобы поверить, чем сожалеть после всю жизнь.

      Мой ребенок проходил тестирование в первый класс. До 2014 года это была лучшая школа города. До войны там учились дети заведующих отделениями, бизнесменов, власть имущих. До войны тоже было тестирование, и многим говорили тогда, что мест нет, что ребенок не набрал нужного количества баллов, поэтому родители несли директору школы 200 долларов, чтобы нашлось место для их чада, а результаты теста удовлетворяли требованиям.

      С тех пор поменялось руководство, школа долго искала учителя на второй иностранный язык, началась борьба за детей и прежний рейтинг элитной школы. Многие родители ведь продолжали по старинке верить в то, что это лучшая школа. Был тест, по результатам которого отбирали детей в первый класс. Было подано 160 заявлений на 100 мест в первые классы. Практически два человека на место и интрига, как все сложится? После были списки с рейтингом детей, и мандражирующие родители, и некоторая нервозность... И это тоже Луганск, в котором по ночам пустые улицы, нет света в окнах, а по центральной улице с розами ездит военная техника...

      Луганск стал тем городом контрастов, в котором, уживается пустота на улицах с рейтингом в первый класс, стремление к былой роскоши и лучшим школам для детей, со сводками об обстрелах.

      Но этот город – мой. Да, такой странный, такой нелепый в этих нестыковках и потугах казаться целиком нормальным. В этой наивности, что лучшая школа сделает всю жизнь ребенка целиком нормальной.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Публікації Новини Луганська
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