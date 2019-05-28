23:11
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, сьогодні
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить

      247
      Бизннес по-"ЛНРовски"
      Бизннес по-"ЛНРовски" / 24 канал

      Нынешнее время – эпоха золотой лихорадки. В "ЛНР" наблюдается время контрастов, время быстрого старта и такого резкого падения вниз.

      Кто понял это, привычно держится в тени, чтобы не быть очередным образчиком стремительного падения с вершины Олимпа. Деньги лежат под ногами, но иногда их нужно увидеть, а иногда суметь поднять.

      Читайте также: "День республики "ЛНР" – кому нужен такой "праздник"?

      В послеродовой палате все только и говорят об украинских свидетельствах о рождении и социальных выплатах на детей. Но и здесь все витиевато и запутано. Кто битый жизнью и привык бить лапками в своем кувшине с молоком, поедет оформлять свидетельство о рождении сам. Под мышкой держа ребенка, с ночлегом у какого-то деда за 150 грн за ночь на одном диване с ребенком. И выйдет все вместе с дорогами и ночлегом всего-то в какие-то 500 гривен. Не такие уж деньги, правда, в противовес сумме выплат и юридической силе украинского свидетельства о рождении на ребенка.

      Кто привык платить не вникая, попадется на удочку тех, кто делает такие документы под ключ. Сумма услуги колеблется от 1500 до 4000 грн. И знаете, что смешно? Тот, кто берется оформлять услугу, сумму не называет в самом начале. А потом, когда на руках бумаги, чуть сгущает краски – да, мол, пришлось побегать, было непросто. А молодая мамочка счастлива тому, что все вышло, что ей ехать никуда не нужно, а еще и документ от нее на расстоянии вытянутой руки, и заплатит сумму, которую ей назовут. Здесь же еще срабатывает и мамский принцип, что для детей ничего не жаль. А в этом случае так не жаль особенно.

      Еще одна важная тема – пенсии. Сколько раз обжигались на этом, сколько показывали в местных новостях таких вот разыскиваемых пенсионных мошенников, но все повторяется снова и снова. Спрос рождает предложение.

      Супружеская пара рассказала мне, что отдала по 12 000 грн за услугу оформления украинской пенсии с каждого. Они посчитали, что им понадобится год, чтобы отдать долги, в которые они влезли. Я спросила, почему такая большая сумма, что выше в разы самой высокой таксы по "столице". Оказывается, они из глубокой провинции, где выбора нет в принципе. Если нашелся хоть кто-то, кто берется помочь даже за такие деньги, за него держатся обеими руками. А прибавьте к этому состояние здоровья стариков – женщина после инсульта, ей любое телодвижение в тягость, муж пытается работать за гроши. Есть ли у них время и силы куда-то двигаться и что-то искать самостоятельно? Поэтому для них было оптимальным занять на год эти 24 000 грн под пенсию и ждать. Кстати, за дорогу делец взял с них отдельно – им все-таки пришлось ехать проходить все в ближайший украинский город, единственное, их провели везде за руки и без очередей.

      Можно продолжать сыпать идеями заработка как в мозговом штурме – носить посылки на заказ, доставлять детские игрушки, запчасти, лекарства, наличку, возить стариков к мосту на Станицу и в Россию, привозить сюда церковную литературу (не поверите, но есть и такое!), возить БАДы и маски для волос. Можно возить вязальные нитки, потому что и на это тоже есть спрос. То есть можно упираться на яблоках и шампиньонах, а можно иметь свой милый женский бизнес по доставке в "ЛНР" пряжи или косметики и не спеша идти вперед. Собирая понемногу заказы с диванных мамочек, кто сам в Станицу не ходок, но охотно заплатит за брендовые вещи ребенку или маски для волос.

      Читайте также: Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе

      blog_ava
      Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство
      сьогодні
      6479
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Публікації Новини Луганська Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить
      сьогодні , 22:00 Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить
      Ольга Черненко 246
      Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      сьогодні , 18:33 Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      1635
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сьогодні , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 604
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 625
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      5674
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук