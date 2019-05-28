Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить

Нынешнее время – эпоха золотой лихорадки. В "ЛНР" наблюдается время контрастов, время быстрого старта и такого резкого падения вниз.

Кто понял это, привычно держится в тени, чтобы не быть очередным образчиком стремительного падения с вершины Олимпа. Деньги лежат под ногами, но иногда их нужно увидеть, а иногда суметь поднять.

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В послеродовой палате все только и говорят об украинских свидетельствах о рождении и социальных выплатах на детей. Но и здесь все витиевато и запутано. Кто битый жизнью и привык бить лапками в своем кувшине с молоком, поедет оформлять свидетельство о рождении сам. Под мышкой держа ребенка, с ночлегом у какого-то деда за 150 грн за ночь на одном диване с ребенком. И выйдет все вместе с дорогами и ночлегом всего-то в какие-то 500 гривен. Не такие уж деньги, правда, в противовес сумме выплат и юридической силе украинского свидетельства о рождении на ребенка.

Кто привык платить не вникая, попадется на удочку тех, кто делает такие документы под ключ. Сумма услуги колеблется от 1500 до 4000 грн. И знаете, что смешно? Тот, кто берется оформлять услугу, сумму не называет в самом начале. А потом, когда на руках бумаги, чуть сгущает краски – да, мол, пришлось побегать, было непросто. А молодая мамочка счастлива тому, что все вышло, что ей ехать никуда не нужно, а еще и документ от нее на расстоянии вытянутой руки, и заплатит сумму, которую ей назовут. Здесь же еще срабатывает и мамский принцип, что для детей ничего не жаль. А в этом случае так не жаль особенно.

Еще одна важная тема – пенсии. Сколько раз обжигались на этом, сколько показывали в местных новостях таких вот разыскиваемых пенсионных мошенников, но все повторяется снова и снова. Спрос рождает предложение.

Супружеская пара рассказала мне, что отдала по 12 000 грн за услугу оформления украинской пенсии с каждого. Они посчитали, что им понадобится год, чтобы отдать долги, в которые они влезли. Я спросила, почему такая большая сумма, что выше в разы самой высокой таксы по "столице". Оказывается, они из глубокой провинции, где выбора нет в принципе. Если нашелся хоть кто-то, кто берется помочь даже за такие деньги, за него держатся обеими руками. А прибавьте к этому состояние здоровья стариков – женщина после инсульта, ей любое телодвижение в тягость, муж пытается работать за гроши. Есть ли у них время и силы куда-то двигаться и что-то искать самостоятельно? Поэтому для них было оптимальным занять на год эти 24 000 грн под пенсию и ждать. Кстати, за дорогу делец взял с них отдельно – им все-таки пришлось ехать проходить все в ближайший украинский город, единственное, их провели везде за руки и без очередей.

Можно продолжать сыпать идеями заработка как в мозговом штурме – носить посылки на заказ, доставлять детские игрушки, запчасти, лекарства, наличку, возить стариков к мосту на Станицу и в Россию, привозить сюда церковную литературу (не поверите, но есть и такое!), возить БАДы и маски для волос. Можно возить вязальные нитки, потому что и на это тоже есть спрос. То есть можно упираться на яблоках и шампиньонах, а можно иметь свой милый женский бизнес по доставке в "ЛНР" пряжи или косметики и не спеша идти вперед. Собирая понемногу заказы с диванных мамочек, кто сам в Станицу не ходок, но охотно заплатит за брендовые вещи ребенку или маски для волос.

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