Письмо из Луганска: дело не только в войне…

Многие махнули рукой на то, как одеты. Донашивают довоенное.

Я вчера купила себе туфли. Новые туфли. На них была зачеркнута старая цена – 899 рублей, и написана новая… 199 рублей. Модель не моя, цвет тоже не мой. Моими были только размер и цена. Я спросила у продавца, отчего такая скидка – в четыре раза!? Может быть, есть только левый башмак, но нет правого? Хотя история не об этом...

Из моей жизни ушли магазины, в которых я проводила множество времени до лета 2014 года. Да, дело здесь не только в войне. Мне, вероятно, стало просто не до того – не до магазинов и не до себя. Вчера был тот случай, когда я зашла в тот обувной, где бывала очень часто до войны. И это было так странно! Тоже место, а ощущения такие, как будто отмотали пять лет. И можно примерять туфли, откладывать, копаться, мысленно прикидывая, что эти подойдут к сумочке, а к этим как раз будет нужна новая сумка. И почему-то до лета 2014 все это было – и туфли с запасом, и сумки. Все пять лет я ношу то, довоенное. И каждый раз благодарю то время, когда я могла все это покупать.

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Осенью-2016 я достала новую сумку. Новую, это купленную как раз до войны. Подумала, что же она лежит, если можно носить. Да, настроение не поменялось, но сумку я достала. И она пошла на воздухе пузырями. После еще одна и еще. Сумки-то были на сезон, под туфли. Без прицела хранить их годами. Я доставала новую утром и выбрасывала ее вечером – синяя, красная, черная, коричневая... Под каждый наряд, и все сумки шли в мусор – на них лопался кожзам. Некоторые я не успела надеть до войны ни разу. Туфли и одежду ношу до сих пор. И снова удивляюсь, неужели мы жили так хорошо тогда? У меня оказались желтые, синие, черные, коричневые туфли – я могла их покупать без какой-то особой травмы для бюджета. Сейчас я все это чиню и ношу, благодарю себя, что покупала тогда столько, что это можно носить сейчас.

Вчера у меня было время – и я ходила по магазинам. За мной по пятам в двух магазинах следовали продавец и охранник. То ли, чтобы помочь потратить деньги, то ли чтобы я не стащила что-то. Неловкое чувство, странное чувство... По пятам, рассматривая меня со спины. Магазины были пустыми в это время, ходить за мной было не сложно. И я поймала себя на том, что за эти пять лет я свела все свои маршруты к рынку за продуктами, к ларькам за хлебом, к банкам платить за коммунальные. Нет на моем пути тех магазинов, что были раньше. Не вижу я их, не замечаю. Хотя это, вероятно, скорее психологическая составляющая, чем дань реальности.

А вообще многие мои знакомые махнули рукой на то, как они одеты – не до того. Также, как и я, донашивают довоенное. Если позарез что-то нужно, выбирают в комиссионках. Иногда перешивают, вроде, так дешевле. Это очень упростило жизнь. Не нужно быть модной, потому что моды нет сейчас. Нет такого понятия. Новое – уже событие. Новое из комиссионки почти как купленное в дорогом бутике. Многие не брезгуют покупать с рук, выбирать с тряпочек на рынке, примерять прямо там. И снова я думаю о том, как вероятно, мы хорошо жили раньше, если новое не было таким вот событием. Если то, что куплено тогда, мы носим до сих пор.

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