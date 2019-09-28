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      Выехать из Луганска – как выйти из тюрьмы

      197
      Путешествие из Луганска – подарок судьбы
      Путешествие из Луганска – подарок судьбы / Фото из открытых источников

      Боже, сколько же впечатлений может дать какая-то поездка на поезде после пятилетнего перерыва в "ЛНР"! Да что там поездка – путешествие со всеми составными этого прекрасного мероприятия.

      Что-то похожее чувствует заключенный, который вышел из тюрьмы после пяти лет заключения. Робость, восторг, удивление, страх – в тюрьме все было понятнее и проще. Мир стал другим, технологии ушли вперед, но время стоит на месте только в нашей резервации, в Луганске.

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      Для начала я не могу купить билеты на поезд по интернету – у меня нет карточки, чтобы оплатить покупку. И мне нужно просить кого-то, кто оплатит мои билеты своей карточкой. Чувствую себя неспособной разобраться во всем этом и страшно признательна друзьям за помощь. Даже при покупке билетов оказывается много нового для меня – за полтора месяца до намеченной поездки билетов нет. Мы успеваем забрать боковые места возле туалета – последние два места рядом.

      Но это не самое сложное. Дальше мне нужно состыковать автобус из Луганска с поездом. И здесь тоже варианты, наивно беру билеты с минимальным запасом времени к поезду – условно, мой автобус прибывает часа за два до поезда. Но на автобусном билете нет времени прибытия и никто не может конкретно сказать, в котором же часу мы прибудем. Границу можно пройти и за десять минут, и за четыре часа. Билеты я беру и сплю спокойно до тех пор, пока кто-то из знакомых не напоминает о таможне, о прохождении границы и о том, что желательно выезжать с запасом времени на случай форс-мажора. Предыдущий автобус уходит раньше на три часа. То есть если все границы пройду без проволочек, у меня будет пять часов запаса до отправления поезда. Бегу сдавать билеты, но диспетчер направляет меня поговорить с водителем, и водитель также туманно и уклончиво говорит о том, что мы должны успеть, но он ни за что не ручается.

      Кстати, по факту того самого предыдущего автобусного рейса не было – автобус сломался. И мне все равно пришлось бы ехать следующим, то есть последним автобусом.

      Автобус как начало длительного и увлекательного путешествия подкачал сразу. Просто автобус, как и почти все в "республике": старый, узкий, полный безбилетников. Как и во все времена, кто-то спал в автобусе с открытым ртом, похрапывая, кто-то на веревке нес через плечо котомку, а в руке деревянную палку, а кто-то начал есть прямо с посадки, источая ароматы копченой курицы на весь автобус. Ну, никак не сказать, что для кого-то из этих странных людей это начало путешествия за рубеж со стартом из "ЛНР".

      Границу мы проходили действительно долго – три часа. Люди с билетами на поезда и самолеты очень нервничали, не в силах что-то предпринять. Такой занятный штрих – работник одного из "республиканских" автовокзалов вышла пересчитать нас едва ли не в спортивном костюме и шлепанцах.

      Еще одно откровение – металлодетекторы на входе в авто- и ЖД вокзалы. Вещи просвечивают, а входящих проверяют через рамку. И даже это не все, среди ожидающих поезда в штатском ходит сотрудник службы безопасности с кобурой на боку, который просит предъявить документы тех, кто показался ему подозрительным.

      Но при всем этом порядке, перед вокзалом уйма мусора возле урн и уйма бездомных на лавках. И огромный вокзал внушает оторопь еще больше...

      Читайте также: Власти "ЛНР" хотят переписать население – луганчане против!

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Публікації Новини Луганська
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