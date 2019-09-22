Власти "ЛНР" хотят переписать населения – луганчане против!

В начале октября в "ЛНР" состоится перепись населения. Её анонсируют из всех средств массовой информации, призывая оказывать посильное содействие и открывать двери переписчикам со специальным удостоверением и нагрудным значком.

В массах почти все говорят другое: "Никому я двери открывать не буду". Это не просто боязнь за свое имущество и нежелание тратить время на беседу. Страх в другом – списки "сольют" на территорию законной Украины, а там воспользуются ими по своему разумению: вычеркнут "республиканских" пенсионеров из списков получателей украинской пенсии.

Не помню такого раньше. Была некоторая пассивность в отношении выборов. Точнее, она могла быть – но в пределах какой-то допустимой нормы. Раньше, это до событий 2014 года. Конечно, бюджетников заставляли идти голосовать, остальные проявляли свою гражданскую сознательность по-разному. Но такой пассивности и страха не было никогда. И от того, что льется из средств массовой информации, и что происходит на самом деле, полный диссонанс. Якобы сведения будут собирать для того, чтобы иметь полную картину о жизни в "ЛНР" – об уровне доходов населения, о притязаниях граждан и их чаяниях.



Как "власть ЛНР" переживает за своих людей / Фото 24 канал



Интересно, кто в это поверит​? / Фото 24 канал

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Я вам скажу, что ждут мои соседи на самой обычной луганской улице – улучшения жизни. Но в каком-то своем ключе, далеком от политики. Большинство соседей мечтает о том, чтобы к ним вернулись выехавшие дети и внуки. И хорошо понимают, что спустя пять лет это почти невозможно – у каждого своя жизнь в их новых городах. Большая часть моих соседей мечтает о большем достатке, но при этом ничего не планируя для этого делать. То есть, чтобы пенсии стали как в России. И не просто как в России, а именно как в Москве. И зарплаты чтобы были тоже как там. Но при этом при с нашими ценами на коммуналку. Чтобы были рабочие места, но с непыльной работой и хорошей зарплатой.

У соседей напротив в прямом смысле рушится дом. Нужно чинить фундамент – срочно. В доме два дееспособных человека, которые, поднатужившись, могли бы вытянуть этот ремонт. Но – нет. Они пьют пиво по вечерам, долго гутарят на лавочке о жизни и ждут особого предложения о работе, которое разом покрыло бы все их проблемы.

Соседке слева требуетсся операция на коленной чашечке. Можно жить и так, что она и делает, но она надеется, что кто-то выделит ей деньги на лечение – депутаты, Россия, спонсоры. Не имеет значения, какая власть, поверьте. Требуемая сумма – около 100 000 рублей. Заработать вполне реально ее дееспособному сыну, но – нет. Они ждут помощи извне, кто-то ведь обязан вылечить каленную чашечку моей соседки. Для меня это всегда загадка, почему люди ждут помощи на лечение не от детей, а от чужих людей.

Поэтому если говорить о грядущей переписи, люди не хотят говорить о себе огульно. Люди ждут улучшений жизни сейчас. И неважно, какая власть это сделает. Еще появилась странная тенденция – винить во всем политическую ситуацию, оправдывая этим свою пассивность и нежелание работать. В народе говорят, что политики холопов делят – российскими паспортами и этой переписью населения.

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