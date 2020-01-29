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      Письмо из Луганска: как мы вернулись во времена СССР

      233
      Назад в СССР / 24 канал

      Мечтая о возврате времен СССР, мало кто вдается в частности, а ведь именно в частностях и есть жизнь.

      "Назад в СССР. Вот бы и вправду вернуться туда, где было вполне счастливое детство, молодые родители и полные сил бабушка и дедушка, а впереди счастливой перспективой расстилалась целая жизнь".

      Именно такими ретроспективами пестрят заголовки социальных сетей, не уточняя, возможно ли то прошлое наложить на этот опыт, потому что частями такие камбэки в прошлое работают весьма криво и никак не счастливо.

      Обратите внимание: Письмо из Луганска: а дышать вообще можно?

      За последние пять лет на временно оккупированной части Луганска вернулась тема дефицитов и связей. Характеристикой, к примеру, "все у нее схвачено, за все проплачено" наделяются те, кто имеет связи во всех инстанциях. И местный паспорт они получили быстро, легко и без очередей, и в "ГАИ" их радостно ждали с пятиминутной регистрацией транспортного средства – обязательной в "республике". А добавьте к этому связи в "армии", откуда черпаются основные новости, связи в "правительстве", благодаря которым можно многое решить, и выйдет у вас весьма полная картинка о таком вот современном деляге.

      Я знаю с десяток человек, кто то ли для пафоса, то ли по делу, но частенько берется за телефон позвонить "нужным людям", хвастая и гордясь этими особыми связями.

      Еще один занятный камбэк времен СССР – отсутствие цивилизации там, где она нужна просто позарез. Автобусы-бабушкавозы в лучшем случае имеют самодельный деревянный стульчик, чтобы старики могли вскарабкаться на высокую ступень. Понятно, что никаких подъемников для парализованных или колясочников здесь нет и в помине, хотя именно эта категория наиболее часто передвигается в общественном транспорте и выезжает в Украину за пенсией.

      К откату назад можно отнести и массу сложностей с корреспонденцией. Почты и вправду работают. Но для кого? Письмо и посылку можно отправить в пределах временно оккупированных регионов Донбасса или в Россию. Последнее не точно. И не от того, что я этого не знаю, ограничений и вправду масса. Чтобы получить посылку из-за рубежа, нужно обратиться в частные конторы, которые оформят твой заказ, отследят и... за свой процент возьмутся донести его из Станицы на себе.

      Вы мечтали о шелковом нижнем белье? Имейте в виду, что понесет его в рюкзаке какой-то парняга вместе с БАДами, плавлеными сырками или обувью для сэкондов. Конечно, посылку досмотрят на блокпостах по обе стороны войны. То самое шелковое белье для особого случая – предмет довольно интимный, если что. Таким же образом сюда транспортируются яблоки, сыр, конфеты, колбаса, гирлянды под Новый год и буквально все, что пользуется здесь спросом.

      Очереди снова вернулись. Как худший призрак прошлого, который только можно было реанимировать. Очереди под банкоматами и банками, очереди на маршрутку, очереди за детской гуманитаркой детям до трех лет. Это заметили все, и привыкли к этому как к неизбежности.

      Счастливой победой можно назвать то, что на первые пару лет был снят гриф элитности со многих школ и детских садов. Раньше туда возили только на машинах и брали после определенного добровольного взноса на развитие заведения. Первые несколько лет кому-то удалось счастливо вкусить, что все могут быть равны. Но после прослойка детей власть имущих стала вытеснять в этих заселениях всех остальных. И снова под домом творчества на ул. Ленина в Луганске сплошь иномарки, а детей приводят все больше няни, потому что стоимость взносов на бумагу и краски – самое необходимое – ну никак не символическая в полтыщи рублей. И так можно отозваться и о ряде школ, которые вернули себе статус элитных учебных заведений, гордясь тем, что местные "министры" именно к ним возят учиться своих детей.

      Странно, но мечтая о возврате времен СССР, мало кто вдается в частности, а ведь именно в частностях и есть жизнь. Вернулось громкое слово "бизнес", куда входит и торговля корейской морковью на рынке, и свой сайт в интернете, и доставка на плече воды по домам. Все это бизнес, о чем говорят с особым упоением, что также напоминает период лихих девяностых.

      Яркий признак времен СССР – обязательное участие в массовых мероприятиях сотрудников бюджетных организаций, школьников и студентов. И таких вот обязательных мероприятий сейчас каждую неделю по паре – то футбольный матч, то митинг, то шествие, то бублики с морсом после каких-то состязаний…

      Жить и работать в временно оккупированном Луганске означает принять всю эту многообразную активность и быть готовым участвовать в ней всегда.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі СРСР Публікації Новини Луганська Корупція
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