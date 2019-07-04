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      Ольга Черненко

      Луганчане учатся у звезд российской эстрады

      349
      Дорога в один конец
      Дорога в один конец / AFP

      Я, конечно, в шоке от заявлений звезд росийской эстрады. Все они имеют регалии и звания, имена и репутацию российских патриотов, что не мешает им отправлять своих детей отдыхать и учиться за рубеж.

      Сын Алики Смеховой сейчас в лагере в Нью-Йорке, дети Александра Малинина учатся в Германии, дочь Чулпан Хаматовой в Испании… Местное образование, кажется, не котируется, как и местный отдых – он слишком опасный, слишком непредсказуемый и слишком не модный.

      Маркер благополучия – сказать невзначай о том, где провели это лето твои дети. Желательно не в России, желательно в разных местах, желательно как можно дальше и дольше. Поэтому Instagram знаменитостей пестрит доказательствами того, как сильно они любят Россию – работают и зарабатывают здесь, а отдыхают за рубежом, чего простой смертный себе позволить никогда не сможет.

      По ту сторону линии разграничения: Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство

      Кстати, в Луганске ситуация очень похожа. Есть у меня пара семей, чьи дети и внуки живут далеко за пределами Луганска – на деньги работающих здесь родителей или бабушек-дедушек. Все давно продумано и просчитано: так выгодно. Пока у деда есть здесь работа, внучка может жить и учиться в Харькове. А дед, кстати, учит студентов здесь. Конечно, эта схема не афишируется, но и не скрывается ни от кого. Да, выезжает, но кто сейчас не выезжает? Все крутятся, как могут – ищут способы выжить. Но кто-то выживает в самом прямом смысле, а кто-то дает жить всей семье.

      У моего приятели оба сына вполне устроились за рубежом. Отец сделает все, чтобы его дети не возвращались сюда, пока война. Зачем? Для этого здесь он: работает квартиры навещает, коммуналку оплачивает, а отдыхать ездит к сыновьям. И все всех устраивает. У него есть смысл жизни, у него есть высшая миссия и огромная гордость, что он смог устроить своих детей в разы лучше, чем коллеги. То, что у детей не все ладится, вопрос уже десятый – кому сейчас легко? Тем более на новом месте, тем более с таким вот экстремальным переездом. Но отцу семейства нет смысла уезжать из Луганска, где для него хлебное место и стабильный доход.

      Есть и те, кто регулярно вывозит из Луганска своих детей на отдых за рубеж. Хотя отдых в Украине сейчас почти зарубежье. Пару-тройку раз в год, на всех каникулах, с вылетами из Киева и возвращением через старый мост из Станицы. Но достоинства при этом они не теряют, потому что главное – отдых и возможности, а очереди с умирающими стариками – частности. Это все о том, что жизнь для многих не стала хуже, она стала просто другой. Хотя, конечно, из Луганска мало кто ездит в языковой лагерь в Ньо-Йорке или спортивный в Болгарию. Все для этого слишком затейливо и сложно. Поэтому здесь живут и работают родители, а дети живут где-то, где есть будущее.

      В этой схеме главное не обострять ситуацию, не хвалиться при всех и не сетовать на правительство в людных местах. Жить, работать, соблюдать общие правила игры, и при случае говорить о том, как человек любит свою Родину, чему легко поучиться у большинства звезд российского шоу-бизнеса.

      Одна беда, один агрессор: Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Публікації
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