Скасування в постанові українського парламенту пункту щодо проведення місцевих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей неможливе. Внесення змін до неї може поставити під сумнів легітимність проведення виборів на іншій території України.

Ухвалена Радою постанова жодним чином не пов'язана з мінськими угодами. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

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Позиція Разумкова щодо зміни постанови Ради

За його словами, постанову парламенту можна трактувати по різному, але про вибори згідно з мінськими домовленостями мовиться аж у 9-му пункті.

Я не впевнений, що ми сьогодні можемо говорити, що в повному обсязі виконані 8 попередніх. Тому зараз говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно,

– пояснив Разумков.

Крім того, спікер парламенту послався на виборче законодавство, яке передбачає, що місцеві вибори оголошуються не пізніше, ніж за 90 днів до дати голосування.

Зверніть увагу! За словами голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, Росія та підконтрольні їй бойовики блокують процес обміну полоненими. Окупанти вимагають від України змінити постанову Верховної Ради про місцеві вибори.

Що цьому передувало

Після переговорів радників "нормандської четвірки" представник Росії Дмитро Козак заявив, що сторони домовилися про внесення до Верховної Ради пропозиції щодо коригування постанови про місцеві вибори.

У Кремлі вважають, що постанова Ради суперечить мінським угодам, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

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