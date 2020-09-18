Віцепрем'єр та перший заступник голови делегації у ТКГ щодо Донбасу Олексій Резніков закликає Верховну Раду ухвалити альтернативне рішення щодо місцевих виборів. Воно має розблокувати переговори з Росією.

Резніков визнав, що наразі переговори щодо Донбасу практично заблоковані, а деякі пункти постанови Верховної Ради від 15 липня суперечить пунктам комплексу заходів Мінських угод. Про це він сказав 18 вересня під час години запитань до уряду, повідомляє 24 канал.

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Тож, аби розблокувати переговори щодо Донбасу, Верховна Рада має ухвалити альтернативне рішення щодо місцевих виборів.

Постанова, яка стосується місцевих виборів, політично дуже правильна і повністю співзвучна з тими тезами, які я особисто виголошую. Але суто тактично окремі її положення передчасні. Чи ускладнила ця постанова ведення переговорів? Так, ускладнила,

– пояснив Резніков.

Віцепрем'єр також додав, що опоненти використали постанову для своїх маніпуляцій. Він наголосив, що нове рішення дасть важливий сигнал нашим західним партнерам та міжнародним посередникам з ОБСЄ. Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в Тристоронній контактній групі.

Він уточнив, що у Мінських угодах контроль над кордоном починає повертатися після виборів і завершує після всеосяжного політичного врегулювання, а в постанові парламенту – спочатку контроль над кордоном, а потім вибори.

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Підсумовуючи, Резніков сказав, що ухвалювати рішення по зміні чи уточненню постанови – це виключно прерогатива українського парламенту. Тож, буде зрозуміло, якщо парламент України не захоче робити зміни саме до цієї постанови – бо нікому не подобаються ультимативні умови, там паче з боку країни-агресора.

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Про яку постанову мовиться