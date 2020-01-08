21:40
8 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Блоги Блог Соцмережі
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Трагедія у Ірані: на які питання повинна отримати відповіді Україна

      70
      Щодо причин аварії в Ірані є багато питань / З відкритих джерел

      Хто ті двоє, які чомусь не полетіли, хоч і придбали квитки? Чому наш прем’єр-міністр говорить, що сьогодні вночі ще не було підстав забороняти польоти українській цивільній авіації і що події надто стрімко розвивались, – на ці та багато інших питань нам ще потрібно отримати відповіді.

      Висновки щодо причин авіакатастрофи можуть робити тільки експерти, а ми можемо ставити питання і розмірковувати.

      До теми: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилася реакція українських посадовців

      Отже, питання:

      1. 08 січня на брифінгу прем’єр-міністр відмовився коментувати заяву Посольства України в Ірані про те, що літак зазнав несправності двигуна, і аварія не була викликана "тероризмом". Тим часом цю заяву цитували всі світові інформагентства.

      Питання – українське посольство просто некомпетентне аж до такої межі чи посольству хтось дав вказівку так коментувати?

      2. Хто загинув на борту? Посади і рід занять цих людей може дати нові версії. 63 громадянина Канади – це ж не туристи, вірогідніше за все. В Ірані, скажімо, дислокувалась до сьогодні Канадська Операція IMPACT, яка почалася, коли збройні сили Канади підтримали Глобальну коаліцію для остаточного розгрому Даешу в Іраку та Сирії. Також в Ірані дислокується місія НАТО.

      82 загиблих громадяни Ірану – хто вони? Чи не було серед них осіб причетних до ядерних розробок чи, скажімо, причетних до організації 13 способів помсти американцям, про які вже заговорили в Ірані.

      3. Хто ті двоє, які чомусь не полетіли, хоч і придбали квитки?

      4. Чому наш прем’єр-міністр говорить, що сьогодні вночі ще не було підстав забороняти польоти українській цивільній авіації і що події надто стрімко розвивались? Весь світ ще 5 днів тому знав про загибель іранського генерала і весь світ тільки й говорить про небезпеку третьої світової та конфлікт США з Іраном.

      Питання – нашій владі дійсно 5 днів замало для тримання ситуації під контролем та прийняття миттєвих рішень по факту ракетних ударів і їх просто немає на місцях, всі на новорічному відпочинку. Чи все ж таки розуміли небезпеку, але 4 рейси МАУ на тиждень до Тегерану – який не який, а прибуток?

      Останні дані: Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      5. Наш літак МАУ приземлився в Тегерані сьогодні вночі о 1.05, а вирушив у зворотньому напрямі о 5:15 . Протягом цього часу відмінив свою посадку в Тегерані лише рейсовий літак Іранських авіаліній з Лондону. Збіг це чи ні – треба також розібратись слідчій комісії?

      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      10011
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви Іран МАУ Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:01 Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі
      Світлана Попова 2591
      сьогодні , 17:49 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Северин Трач 29165
      сьогодні , 15:47 Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців
      Ірина Кошанська 10888
      сьогодні , 13:42 "Я буду вранці, мамо": батьки загиблого бортпровідника МАУ розповіли про останню розмову з сином
      Северин Трач 10208
      сьогодні , 13:36 Дружина просила не летіти: що відомо про загиблого командира літака, який розбився в Ірані
      Северин Трач 13466
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук