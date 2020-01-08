Трагедія у Ірані: на які питання повинна отримати відповіді Україна

Висновки щодо причин авіакатастрофи можуть робити тільки експерти, а ми можемо ставити питання і розмірковувати.

До теми: Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилася реакція українських посадовців

1. 08 січня на брифінгу прем’єр-міністр відмовився коментувати заяву Посольства України в Ірані про те, що літак зазнав несправності двигуна, і аварія не була викликана "тероризмом". Тим часом цю заяву цитували всі світові інформагентства.

Питання – українське посольство просто некомпетентне аж до такої межі чи посольству хтось дав вказівку так коментувати?

2. Хто загинув на борту? Посади і рід занять цих людей може дати нові версії. 63 громадянина Канади – це ж не туристи, вірогідніше за все. В Ірані, скажімо, дислокувалась до сьогодні Канадська Операція IMPACT, яка почалася, коли збройні сили Канади підтримали Глобальну коаліцію для остаточного розгрому Даешу в Іраку та Сирії. Також в Ірані дислокується місія НАТО.

82 загиблих громадяни Ірану – хто вони? Чи не було серед них осіб причетних до ядерних розробок чи, скажімо, причетних до організації 13 способів помсти американцям, про які вже заговорили в Ірані.

3. Хто ті двоє, які чомусь не полетіли, хоч і придбали квитки?

4. Чому наш прем’єр-міністр говорить, що сьогодні вночі ще не було підстав забороняти польоти українській цивільній авіації і що події надто стрімко розвивались? Весь світ ще 5 днів тому знав про загибель іранського генерала і весь світ тільки й говорить про небезпеку третьої світової та конфлікт США з Іраном.

Питання – нашій владі дійсно 5 днів замало для тримання ситуації під контролем та прийняття миттєвих рішень по факту ракетних ударів і їх просто немає на місцях, всі на новорічному відпочинку. Чи все ж таки розуміли небезпеку, але 4 рейси МАУ на тиждень до Тегерану – який не який, а прибуток?

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5. Наш літак МАУ приземлився в Тегерані сьогодні вночі о 1.05, а вирушив у зворотньому напрямі о 5:15 . Протягом цього часу відмінив свою посадку в Тегерані лише рейсовий літак Іранських авіаліній з Лондону. Збіг це чи ні – треба також розібратись слідчій комісії?