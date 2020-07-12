Поліція виявила одразу 2 порушення у нічному клубі під Києвом. Заклад, що розташований у селищі Козин, працював після 23:00, а його відвідувачі та персонал були без захисних масок.

Зрештою, правоохоронці оштрафували власників розважального закладу. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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Як зазначили у поліції, у закладі персонал та понад 500 відвідувачів перебували без засобів індивідуального захисту.

Яке покарання загрожує власникам клубу

Силовики склали два протоколи за статтею 44-3 про порушення правил карантину. Тепер власники зобов'язані заплатити штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

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Що відомо про роботу нічних клубів під час карантину

Кабмін урівняв час роботи нічних клубів і театрів під час карантину. Тепер ці заклади можуть працювати до 23:00.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи під час карантину. Закрили щонайменше вже 4 нічні клуби.

Кличко додав, що у Києві кожен четвертий заклад порушує правила карантину. Не краща ситуація й в Одесі. У соцмережах часто з'являються відео та фото гучних нічних гулянь



Поліція оштрафувала нічний клуб під Києвом за порушення карантину / Фото Нацполіції