Щороку 12 вересня у центрі Києва збираються шанувальники велосипедів. Вони нагадують водіям про безпеку та взаємоповагу на дорозі.

На столичній Софійській площі з'їхалися пів тисячі велосипедистів. Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

До слова Світу потрібен мир: MELOVIN розпочав всесвітній флешмоб

Активісти підписали колективне звернення до влади Києва з вимогою впровадити безпечну велосипедну інфраструктуру в місті.

Закінчився захід – флешмобом. Велосипедисти лягли на асфальт біля своїх двоколісних для спільного фото у форматі Тetris Challenge.

Довідка. Тetris Challenge – флешмоб, коли працівники якоїсь певної сфери розкладають на землі поруч з транспортом весь свій інвентар і роблять фотографію з висоти "пташиного польоту".

"Якщо ми швидко їздимо, ми переганяємо цей транспорт. Все ж таки нам треба триматися першої смуги. Але було б класно, якби в цій першій же полосі ввели велодоріжку. Це було б зручно і для нас теж, тому що ну немає їх, реально немає", – пояснив велосипедист Дмитро.

Флешмоб велосипедистів у центрі Києва: дивіться фото 24 каналу / Олег Климчук