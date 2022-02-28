Південна Корея вводить заборону на експорт стратегічних матеріалів до Росії

Південна Корея забороняє експорт стратегічних матеріалів до Росії. Так країна доєдналась до міжнародних санкцій проти Москви через війну, яку вона почала проти України.

Відповідну інформацію 28 лютого оприлюднили в МЗС. Сеул також хоче відключити Росію від платіжної системи SWIFT.

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Південна Корея запроваджує санкції проти Кремля

Південна Корея готова приєднатися до міжнародного рішення відключити Росію від платіжної системи SWIFT через ситуацію навколо України. Крім того, Південна Корея вирішила заборонити експорт стратегічних матеріалів до Росії,

– мовиться у повідомленні.

Також відомо, що Сеул вже повідомив США про рішення відключити Росію від платіжної системи SWIFT.





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