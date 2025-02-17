У Києві для цивільних можуть відкрити Південний міст, – начальник КМВА

Обмеження щодо руху Південним мостом у Києві можуть послабити. Наразі там цілодобово діє пропускний режим.

Про це в понеділок, 17 лютого, заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко передає 24 Канал. Він винесе на розгляд питання відновлення руху на об'єкті для всіх киян – це обговорять на наступному засіданні Ради оборони столиці.

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Що відомо про можливі зміни

Ткаченко повідомив про плани відновити "нормальне сполучення" між правим та лівим берегом Києва. Він поспілкувався з військовими й з'ясував – наразі потреби закриття Південного мосту, яка була раніше, немає.

Обмеження під час війни, як і будь-які інші процеси, повинні бути своєчасні, виправдані, розумно організовані. Якщо щось з цього переліку випадає, виникають зловживання, несправедливість,

– написав голова міської адміністрації.

За його словами, на мосту можливе введення додаткового регулювання руху, але загалом обмеження на цьому важливому для функціонування міста об'єкті можуть бути послаблені.

До слова, напередодні САП і НАБУ викрили корупційну схему у Київській міськраді, яка передбачала незаконне заволодіння землею та зловживання у бюджетній сфері. Затримано 7 осіб, серед яких заступник голови КМДА, депутати Київради та керівники комунальних підприємств.