На Півдні й на Донеччині росіяни нарощують системи ППО

Росія активно продовжує агресувати на всій території України. Окупанти нарощують системи протиповітряної безпеки.

Це відбувається на Донецькому та Таврійському напрямку. Відповідну інформацію опублікували у Генштабі Збройних сил України.

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Саме на цих напрямках окупанти продовжують намагатися захопити Маріуполь та Сєвєродонецьк,

Успіху не мають,

– наголосили в Генштабі.

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Читайте частину тексту публікації:

Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ окупантів на Донецькому та Таврійському напрямках…

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти не полишають спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, успіху не мають.

Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення.

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